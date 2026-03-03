Într-o discuție avută la podcastul Contrapunct EVZ, difuzat pe canalul de YouTube „HAI România!”, alături de Dan Andronic și de Mirel Curea, fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, a explicat care sunt nemulțumirile celor de la PSD, aflați în coaliția de guvernare. Un punct nevralgic este cel al bugetului, care nu a fost încă adoptat.

Fifor ar vrea ca această problemă să se rezolve până săptămâna viitoare, pentru ca lucrurile să se așeze și situația neclară din alianță să se mai limpezească.

„Noi suntem în faza în care așteptăm bugetul. Aici este un punct sensibil, dacă nu se va acorda. Noi am cerut, și sunt chestii de bun simț, hai să fim serioși, 3 miliarde, mă rog, nici nu sunt 3, 2,6 miliarde”, a afirmat Mihai Fifor.

PSD îi reproșează șefului Executivului măsurile draconice economice. Fifor spune că nu partidul său a avut ideea de solidaritate. Iar acum, în discuție sunt și românii cei mai nevoiași, care se descurcă tot mai greu din punct de vedere financiar.

„0,16, ceva de genul ăsta se poate acorda, pentru că noi am spus, doamne, solidaritatea nu este o găselniță a PSD-ului. Nu ne-am trezit dimineața și am zis, doamne, vrem solidaritate. Nu. Este o gură de oxigen pentru câteva milioane de români. Sigur. Pentru oameni care trăiesc cu venit minim”, a explicat Fifor.

PSD pregătește o consultare internă în partid, va chestiona membrii din teritoriu și pe cei de la centru. Și se va decide dacă formațiunea politică va mai rămâne în alianța de guvernare. Președintele Sorin Grindeanu anunțase că social-democrații nu vor să mai stea la masă cu cei de la USR și cu Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru.

Sorin Grindeanu a spus, azi, că totul depinde de buget, de adoptare lui de ceea ce a solicitat să primească partidul din care face parte. „Eu sper din toată inima să vină cu bugetul săptămâna viitoare, pentru că deja suntem la jumatea lunii. aproape la jumătatea lunii martie și nu avem un buget, e poate și asta o strategie. Lasă-i să funcționeze pe fracție în UAT-uri și vom vedea noi ce se întâmplă mai departe.”

Așadar, scenariul ca alianța care guvernează să se rupă nu este exclusă. Totul depinde de Ilie Bolojan, a afirmat fostul ministru al Apărării.

„Dar dacă nu se va întâmpla, probabil că decizia nu va fi una de susținere în continuare a premierului Bolojan”, a precizat Mihai Fifor.

Ca fost ministru al Apărării, Mihai Fifor are o nemulțumire personală față de intenția de mărire a vârstei de pensionare a militarilor. Și explică de ce nu ar vota un astfel de proiect.

„Eu am afirmat cât se poate de clar că n-aș vota niciodată o chestiune care ține de majorarea vârstei de pensionare în armat. Ea oricum e majorată. Lege există. Avem o lege din 2020”, a declarat Fifor.