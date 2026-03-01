Mihai Fifor a atras atenția asupra cetățenilor români blocați în țările din Golf și asupra lipsei unui plan clar de evacuare. Fifor a cerut clarificări privind numărul românilor afectați, siguranța lor și măsurile luate de autoritățile române, inclusiv eventuale intervenții CSAT sau conferințe de presă.

Criticile l-au vizat și pe premierul Ilie Bolojan și ministrul de Externe Oana Țoiu, Fifor sugerând că acțiunile acestora au fost simbolice și insuficiente pentru protejarea cetățenilor români.

„Neinspirată idee să ataci Iranul în weekend, când președintele nostru se odihnește. Chiar așa…puțină decență? Dincolo de asta, domnule președinte, cu tot respectul… de cetățenii români blocați în țările din Golf știm ceva? Câți sunt? Unde sunt? Sunt în siguranță? A luat cineva legătura cu ei? Avem un plan clar de evacuare sau așteptăm să se redeschidă aeroporturile de la sine? Mâine, că e luni, vreun CSAT, ceva? Vreo declarație? Vreo conferință de presă? Ceva?”, a comentat Fifor.

Mai mulți români aflați în Orientul Mijlociu au raportat că nu au primit asistență din partea ambasadelor sau consulatelor României, potrivit social-democratului.

„Pe nea Ilie l-am zărit într-o poză la masa doamnei Țoiu. Poza aia, știți dumneavoastră…Ilie, fă-te că muncești. Revin, însă. De cetățenii români blocați în Golf ne spune și nouă cineva ceva? Care e strategia de evacuare? Când? Cum? Cine coordonează? Că ne sună oamenii disperați și nu prea știm ce să le spunem. Hai, Happy Mărțisor și scuze de deranj duminica! Promit că nu se mai repetă”, a conchis Mihai Fifor.

Ca răspuns, Ministerul Afacerilor Externe a înființat o celulă de criză care monitorizează situația și coordonează măsurile necesare pentru protecția cetățenilor aflați în regiune. Situația rămâne tensionată, iar autoritățile române trebuie să clarifice rapid pașii pentru siguranța românilor blocați în Golf.

Amintim că Forțele Aeriene israeliene au desfășurat atacuri masive în ultimele 24 de ore pentru a-și impune superioaritatea aeriană și pentru a deschide calea către capitala iraniană.