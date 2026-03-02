PSD condiționează votul pentru bugetul pe 2026 de menținerea finanțărilor pentru autoritățile locale la nivelul anului 2025

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că partidul său ar putea susține bugetul pe anul 2026 doar dacă finanțările pentru autoritățile locale vor rămâne cel puțin la nivelul anului trecut, fără reduceri. El a arătat că aceasta este una dintre cele mai importante condiții puse de social-democrați în negocierile din coaliția de guvernare.

Discuțiile despre buget au ajuns într-un moment decisiv, deoarece ministrul Finanțelor prezintă partidelor varianta actualizată a proiectului bugetar. În cadrul unei ședințe a conducerii PSD, potrivit unor surse politice, Grindeanu i-ar fi cerut ministrului să se asigure că primăriile și consiliile locale nu vor primi mai puțini bani decât în anul anterior. El ar fi explicat că această cerință face parte dintr-un set mai larg de condiții considerate esențiale pentru ca PSD să voteze bugetul.

Social-democrații au transmis că își doresc ca sumele obținute din majorarea taxelor și impozitelor să rămână la nivel local, astfel încât primăriile să le poată folosi direct. De asemenea, liderii PSD au arătat că investițiile publice locale ar trebui să continue în același ritm ca anul trecut, inclusiv prin programele PNDL și Anghel Saligny, precum și prin proiectele finanțate din PNRR. În același timp, partidul a subliniat că bugetul ar trebui să includă un pachet social solid destinat persoanelor vulnerabile, considerat o prioritate în construcția bugetară.

Conducerea PSD și-ar fi exprimat îngrijorarea că reformele fiscale sau eventualele reduceri de fonduri ar putea afecta administrațiile locale. Liderii partidului ar fi spus că autoritățile locale au avertizat deja că o scădere a resurselor ar influența negativ serviciile publice, investițiile și funcționarea comunităților.

În perioada următoare, negocierile dintre PSD, PNL și USR sunt considerate decisive pentru adoptarea bugetului pe 2026. Reprezentanții PSD ar fi transmis că, dacă aceste condiții nu vor fi incluse în forma finală a proiectului, partidul ar putea refuza să voteze bugetul, situație care ar complica serios planurile fiscale ale Guvernului.

Tensiunile din coaliția de guvernare au crescut după ședința conducerii PSD, în care Biroul Permanent Național a decis, în unanimitate, să extindă mandatul pentru consultări interne privind continuarea participării partidului la guvernare. Conducerea social-democrată a stabilit că va analiza în interiorul partidului dacă și în ce condiții va continua să susțină actuala majoritate.

Potrivit unor stenograme apărute pe surse, președintele PSD, Sorin Grindeanu, ar fi spus că decizia privind rămânerea la guvernare aparține exclusiv social-democraților. El ar fi explicat că PSD nu urmărește să intervină în problemele altor partide, ci doar să își consulte membrii pentru a decide modul în care va participa în continuare la coaliție. Liderul PSD ar fi respins ideea că demersul ar avea legătură cu schimbări interne în alte formațiuni politice și ar fi afirmat că reacțiile critice venite din partea PNL sunt nejustificate, deoarece PSD face doar o evaluare internă, similară celei realizate anterior.

În intervenția sa, Grindeanu ar fi susținut că PSD a intrat în coaliție cu intenția de a promova politici orientate spre sprijinirea populației, însă multe dintre inițiativele propuse de social-democrați ar fi fost amânate sau blocate. El ar fi transmis că miniștrii PSD au încercat să implementeze măsuri menite să îmbunătățească nivelul de trai, dar că partidul s-ar fi confruntat constant cu critici din partea partenerilor de guvernare.

Liderul social-democrat ar fi acuzat și întârzieri în adoptarea unor măsuri economice, afirmând că propunerile PSD pentru relansarea economiei ar fi fost acceptate abia după mai multe luni, perioadă în care situația economică s-ar fi deteriorat. În opinia sa, proiectul bugetului pentru anul următor va avea un rol decisiv în stabilirea poziției PSD față de continuarea guvernării, deoarece forma finală a bugetului ar trebui să reflecte și măsurile economice propuse anterior de partid.

Grindeanu ar fi pledat pentru o abordare echilibrată în cadrul coaliției, spunând că bugetul nu trebuie să reflecte viziunea unei singure persoane sau a unei singure orientări politice. El ar fi subliniat că programul guvernamental ar trebui să combine politici economice liberale cu măsuri sociale menite să sprijine cetățenii, nu doar soluții economice dure.

În final, liderul PSD ar fi transmis că stabilitatea politică trebuie susținută prin decizii bine argumentate și prin politici publice clare. Potrivit surselor din partid, el ar fi arătat că românii așteaptă soluții gândite și fundamentate, nu măsuri luate în grabă.