În februarie 2026, înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut semnificativ față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor preliminare de la Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări (DGPCI), analizate de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA).

Conform statisticilor, numărul de autoturisme noi înmatriculate a înregistrat un declin de 24,4%, ceea ce reflectă o temperare a cererii pe piața auto românească.

Pe segmentul autoturismelor noi, Dacia rămâne lider, cu 1.685 unități înmatriculate. Urmează Toyota (894), Skoda (865), Volkswagen (610) și Renault (583). Aceste cifre subliniază preferința continuă a consumatorilor pentru branduri cunoscute și accesibile.

În ciuda scăderii generale a înmatriculărilor, segmentul autoturismelor electrificate înregistrează evoluții pozitive.

Totalul vehiculelor electrificate a scăzut ușor, cu 3%, comparativ cu februarie 2025, însă autoturismele pur electrice au înregistrat o creștere impresionantă de 35%, iar modelele plug-in hibride au crescut cu 16%.

Aceasta confirmă interesul tot mai mare al românilor pentru mobilitatea sustenabilă și reducerea emisiilor.

Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile, înființată în 1994 și membră a OICA din 1996, oferă cele mai detaliate analize pentru piața auto din România. Organizația gestionează platforma CarS, care permite analiza înmatriculărilor pe tipuri de motorizare (MHEV, FHEV, PHEV) și corectează datele DGPCI atunci când autoturismele comerciale sunt înregistrate eronat ca autoturisme de pasageri.

APIA organizează și evenimente de referință pentru piața auto locală, precum Salonul Internațional Auto București (SIAB) și Forumul Mobilității Sustenabile și Accesibile (FMSA), promovând tehnologii sustenabile și soluții inovatoare pentru transportul urban și rural.

În pofida scăderii generale a înmatriculărilor, evoluția pozitivă a vehiculelor electrice și hibride sugerează o transformare clară a preferințelor consumatorilor.

Pe termen mediu, piața auto din România se va concentra tot mai mult pe tehnologii ecologice, cu sprijinul organizațiilor specializate și al politicilor guvernamentale dedicate mobilității sustenabile.