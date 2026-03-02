Piața auto din România a fost în scădere în februarie 2026
În februarie 2026, înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut semnificativ față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor preliminare de la Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări (DGPCI), analizate de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA).
Conform statisticilor, numărul de autoturisme noi înmatriculate a înregistrat un declin de 24,4%, ceea ce reflectă o temperare a cererii pe piața auto românească.
Pe segmentul autoturismelor noi, Dacia rămâne lider, cu 1.685 unități înmatriculate. Urmează Toyota (894), Skoda (865), Volkswagen (610) și Renault (583). Aceste cifre subliniază preferința continuă a consumatorilor pentru branduri cunoscute și accesibile.
Vehiculele electrice și hibride sunt din ce în ce mai căutate
În ciuda scăderii generale a înmatriculărilor, segmentul autoturismelor electrificate înregistrează evoluții pozitive.
Totalul vehiculelor electrificate a scăzut ușor, cu 3%, comparativ cu februarie 2025, însă autoturismele pur electrice au înregistrat o creștere impresionantă de 35%, iar modelele plug-in hibride au crescut cu 16%.
Aceasta confirmă interesul tot mai mare al românilor pentru mobilitatea sustenabilă și reducerea emisiilor.
Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile, înființată în 1994 și membră a OICA din 1996, oferă cele mai detaliate analize pentru piața auto din România. Organizația gestionează platforma CarS, care permite analiza înmatriculărilor pe tipuri de motorizare (MHEV, FHEV, PHEV) și corectează datele DGPCI atunci când autoturismele comerciale sunt înregistrate eronat ca autoturisme de pasageri.
APIA organizează și evenimente de referință pentru piața auto locală, precum Salonul Internațional Auto București (SIAB) și Forumul Mobilității Sustenabile și Accesibile (FMSA), promovând tehnologii sustenabile și soluții inovatoare pentru transportul urban și rural.
Perspective 2026 pentru piața auto românească
În pofida scăderii generale a înmatriculărilor, evoluția pozitivă a vehiculelor electrice și hibride sugerează o transformare clară a preferințelor consumatorilor.
Pe termen mediu, piața auto din România se va concentra tot mai mult pe tehnologii ecologice, cu sprijinul organizațiilor specializate și al politicilor guvernamentale dedicate mobilității sustenabile.
Cele mai vândute modele electrice în 2024–2025
-
Dacia Spring: Deși vânzările au scăzut cu peste 20% în februarie 2025 față de anul anterior, modelul rămâne liderul incontestabil al pieței auto electrice, cu aproximativ 35% cotă de piață. Popularitatea sa se datorează prețului accesibil și întreținerii reduse, fiind prima opțiune pentru mulți șoferi urbani.
-
Tesla Model 3: A doua poziție în top se menține datorită tehnologiei avansate și infrastructurii proprii de încărcare (Superchargers), fiind preferată de clienții care caută performanță și autonomie.
-
Tesla Model Y: Modelul de familie al Tesla continuă să fie popular pentru spațiul generos și eficiența energetică.
-
Renault Megane E-Tech: Cu o cotă de aproximativ 4%, Megane E-Tech este unul dintre cele mai apreciate modele compacte europene, combinând designul modern cu tehnologia electrică accesibilă.
-
Volkswagen ID.3 / ID.4: Aceste modele mențin Volkswagen în topul mărcilor electrice, datorită echilibrului între autonomie, fiabilitate și tehnologie.
