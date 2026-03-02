Biroul Permanent Național al PSD a hotărât extinderea mandatului pentru o consultare internă legată de susținerea actualei majorități și de condițiile în care partidul va continua la guvernare.

Conform stenogramelor „pe surse”, Sorin Grindeanu a transmis că decizia aparține exclusiv social-democraților.

„Noi nu aveam pretenția să facem ordine la alte partide! Dar noi, PSD, ne vom consulta dacă mai vrem să facem parte din majoritate. Noi vom vota în ce formă vom participa la ea”, ar fi afirmat liderul PSD în fața conducerii partidului.

Acesta a respins interpretările potrivit cărora demersul ar viza schimbări în alte formațiuni politice.

„Eu nu înțeleg iritarea colegilor de la PNL, căci noi nu vrem să le schimbăm președintele. Noi facem o consultare internă pentru noi, așa cum a fost și în vară!”, a spus Grindeanu, potrivit surselor citate.

În intervenția sa, liderul social-democrat ar fi susținut că PSD a intrat în coaliție cu intenția de a promova politici orientate către populație, însă inițiativele partidului ar fi fost amânate.

„Noi am venit de bună credință în această Coaliție și am încercat să venim cu politici, cu acțiuni prin miniștrii noștri ca să îmbunătățim viața românilor. Dar de când am intrat doar ne critică! Și atât!”, ar fi declarat acesta.

Grindeanu ar fi acuzat și întârzieri în adoptarea unor măsuri de relansare economică.

„Noi am venit cu politici publice și măsuri de relansare și au așteptat 6-7 luni ca să intre România în recesiune! Doar pentru că erau idei de la PSD?!”, ar fi afirmat liderul PSD.

Potrivit surselor, șeful PSD a indicat că proiectul de buget pentru anul următor va cântări greu în decizia privind menținerea la guvernare.

„Sigur contează cum arată bugetul și sigur contează în balanță măsurile de relansare pe care noi le-am propus încă din toamnă, au fost aprobate după 6 luni! Și nici măcar cum le-am propus”, ar fi spus acesta.

Grindeanu a pledat pentru o abordare echilibrată în cadrul coaliției, care să includă atât măsuri de dreapta, cât și politici sociale.

„Bugetul nu este al unui singur om și a viziunii lui unilaterale despre țară! Trebuie să fie viziunea Coaliției, care înseamnă nu doar măsuri de dreapta, ci și măsuri de stânga pentru oameni. Nu este doar despre capitalism sălbatic!”, ar fi declarat liderul PSD.

În final, acesta ar fi transmis că stabilitatea politică trebuie dublată de decizii fundamentate.