Potrivit explicațiilor oferite de jurnalistul Dan Andronic, ceea ce premierul israelian Benjamin Netanyahu anunțase anterior nu a reprezentat o simplă lovitură de avertisment, ci o acțiune directă în inima conducerii militare și religioase iraniene, conform EVZ.

Atacul nu a vizat infrastructura nucleară, ci a fost o lovitură concentrată asupra liderilor regimului, iar în primele 30 de secunde zeci de lideri ar fi fost eliminați. Cu toate acestea, jurnalistul avertizează că iluzia unui război fulger, similar celui din 2003, trebuie abandonată imediat.

El subliniază că o intervenție terestră este exclusă, întrucât Iranul nu poate fi comparat cu Irakul, iar o operațiune cu trupe la sol ar genera pierderi umane colosale. Iranul este descris drept o națiune extrem de greu de cucerit, iar Teheranul nu dă semne că ar ceda. Din contră, riposta a început deja să afecteze întreaga regiune.

Unda de șoc s-a resimțit rapid în zona Golfului. Pe lângă atacurile masive asupra Israelului, explozii puternice au zguduit Doha și Dubaiul în dimineața zilei de duminică.

Faptul că Teheranul a lovit capitala Qatarului, stat care i-a fost aliat în perioada embargoului din Golf, ar demonstra că regulile jocului s-au schimbat radical, iar Orientul Mijlociu a devenit un spațiu în care securitatea este fragilă.

În paralel cu evoluțiile militare, Andronic critică dur modul în care criza este tratată în studiourile televiziunilor de știri din România. El a făcut referire la prestația unor invitați de la România TV, pe care îi acuză că abordează conflictul din Orient cu superficialitate și emoționalitate, tratând situația din Teheran ca pe o dispută politică internă.

„Comentau situația din Teheran ca și când era vorba de o ceartă între Grindeanu și Bolojan”, a subliniat jurnalistul.

În opinia sa, explicațiile oferite publicului sunt lipsite de anvergură, iar promisiunile privind verificarea informațiilor nu sunt susținute de o documentare serioasă.

Jurnalistul subliniază că soluția pentru o înțelegere corectă a dimensiunii conflictului nu vine din dezbateri locale, ci din consultarea directă a presei internaționale relevante, precum Reuters, Al Jazeera, CNN sau Fox News.

În final, Andronic apreciază că, deși în jurnalism confirmarea unei predicții aduce de regulă satisfacție profesională, contextul actual este prea grav pentru triumfalism. El avertizează că războiul din Orientul Mijlociu nu va fi unul scurt, ci un conflict extrem de lung și de sângeros, chiar dacă, din perspectiva Israelului și a Statelor Unite, operațiunea inițială poate fi considerată reușită.

„Nu va fi o operațiune care se termină rapid, dar este o operațiune reușită din punctul de vedere al Israelului și al Statelor Unite ale Americii. Mă uitam aseară când am intrat la România TV cum diverși cetățeni păreau să nu înțeleagă ce se întâmplă. Comentau într-un mod emoțional, așa cum comentăm noi. Comentau situația din Iran, parcă era situația de la București. Comentau ce se întâmplă în Teheran ca și când era vorba de cearta între Grindeanu și Bolojan. Neînțelegând exact esența. Mai mult, spuneau, stai că o să verific și eu informațiile. Unde să verificați, măi frate? Nu aveți decât un singur lucru de făcut, să citiți cât mai multe surse. în așa fel încât să aveți o variantă echilibrată a ceea ce se întâmplă. Citiți Fox News, citiți și CNN-ul, citiți și Al Jazeera. Citiți și Reuters-ul. Toate sunt la liber, vă puteți face singură o părere sau din când în când veniți aici. Și vă spun eu dimineața la cafea ce s-a mai întâmplat. Am mai spus că în meseria asta, te bucur când ai dreptate, pentru că trăim din predicții, nu? Ne place când o predicție este confirmată. Dar de data asta, nu cred, pentru că o să vedeți, va fi un conflict foarte sângeros. Să aveți o duminică binecuvântată și Dumnezeu să ocrotească România. Doamne ajută!”, a conchis Dan Andronic.

Analiza jurnalistului poate fi vizualizată aici.