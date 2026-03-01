Conform unui comunicat al Ministerului Apărării din Emiratele Arabe Unite, 132 de rachete și 195 de drone au fost neutralizate cu succes. În Emiratele Arabe Unite se află aproximativ 5.000 de militari americani, cazați la baza aeriană Al Dhafra, situată în apropierea orașului Abu Dhabi.

„Ministerul declară că se află în stare de alertă maximă şi este pregătit să facă faţă oricăror ameninţări şi că ia toate măsurile necesare pentru a combate cu fermitate orice acţiune care vizează perturbarea securităţii şi stabilităţii ţării, afirmând că siguranţa cetăţenilor, a rezidenţilor şi a vizitatorilor reprezintă o prioritate absolută care nu poate fi compromisă”, a declarat ministerul în comunicatul publicat pe Instagram.

Surse din domeniul aviației au declarat pentru Reuters că unul dintre terminalele aeroportului internațional din Dubai, în mod normal printre cele mai aglomerate hub-uri aeriene din lume, a fost deteriorat în timpul unui atac nocturn atribuit Iranului, pe care autoritățile locale l-au descris oficial doar ca un „incident”. Patru persoane au fost rănite.

Ulterior, a fost raportat că și Aeroportul Internațional Abu Dhabi a fost vizat, în urma căruia o persoană de origine asiatică a fost ucisă, iar alte șapte au fost rănite.

Resturi rezultate în urma interceptării unor rachete au provocat un incendiu la una dintre danele portului Jebel Ali, potrivit biroului de presă din Dubai. Nu au fost raportate victime, iar echipele de intervenție continuă eforturile pentru stingerea completă a incendiului.

Deși portul Jebel Ali nu este o bază militară oficială, acesta reprezintă cel mai mare punct de escală al Marinei SUA în Orientul Mijlociu și găzduiește în mod regulat portavioane și alte nave americane.

Rachete lansate de Iran au vizat Abu Dhabi, Dubai și Doha, toate fiind noduri aeriene importante între Est și Vest.

Ca urmare a atacurilor, companiile aeriene au suspendat sâmbătă zborurile în regiunea Orientului Mijlociu, inclusiv cele către și dinspre Dubai și Abu Dhabi, după ce Statele Unite și Israelul au desfășurat operațiuni militare împotriva Iranului, iar Teheranul a ripostat prin lansarea de rachete.

Abu Dhabi Airports a anunțat, într-o postare pe X, că un incident produs în noaptea de sâmbătă spre duminică la Aeroportul Internațional Zayed s-a soldat cu un deces și șapte persoane rănite.

Autoritățile au precizat că persoana decedată era de origine asiatică.

„Autorităţile din Abu Dhabi răspund la un atac cu o dronă la Aeroportul Internaţional Zayed, care a provocat moartea unui cetăţean asiatic şi rănirea a şapte persoane. Publicul este rugat să evite răspândirea zvonurilor şi să se bazeze numai pe surse oficiale. Vor fi furnizate informaţii actualizate”, se arată în postare.

Anunțul a fost făcut la scurt timp după ce Aeroportul Internațional din Dubai a fost avariat în urma unui atac nocturn iranian asupra unor obiective din statele arabe din Golf, incident în care patru persoane au fost rănite.

Rachetele lansate de Iran au vizat Abu Dhabi, Dubai și Doha, toate trei reprezentând noduri aeriene importante între Est și Vest.

Ca urmare a escaladării tensiunilor, companiile aeriene au suspendat sâmbătă zborurile în întreaga regiune a Orientului Mijlociu, inclusiv cele către și dinspre Dubai și Abu Dhabi, după operațiunile militare lansate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, la care Teheranul a răspuns cu salve de rachete. Hărțile de monitorizare a zborurilor au arătat că spațiul aerian deasupra unei mari părți a regiunii era aproape complet gol.

Mai mulți martori au declarat pentru Reuters că duminică dimineață au fost auzite mai multe explozii puternice în zona Dubai, marcând a doua zi consecutivă de incidente.

Totodată, o echipă CNN prezentă în Doha, Qatar, a raportat că a auzit mai multe explozii semnificative în jurul orei 7:30 dimineața, ora locală.

Explozii au fost raportate și la Manama, capitala Bahrainului.

Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă seara, într-o postare pe Truth Social, că Ali Khamenei, liderul regimului islamic de la Teheran, „unul dintre cei mai răi oameni din istorie”, a murit. Câteva ore mai târziu, presa de stat iraniană a confirmat decesul liderului suprem. În atacuri au fost ucise și fiica, nepotul, nora și ginerele său.

Ca răspuns la operațiunile desfășurate de Statele Unite și Israel, Iranul a lansat atacuri de represalii asupra unor state vecine din Golf, vizând mai multe obiective.

Hotelul de 5 stele Burj al Arab din Dubai, înalt de 321 de metri și inaugurat în 1994, a fost lovit de o dronă iraniană, devenind al doilea mare hotel vizat în urma atacurilor desfășurate de Iran sâmbătă.

Mai multe zone din Dubai au fost afectate de rachetele iraniene, care au vizat inclusiv bazele militare americane din Emiratele Arabe Unite.

Odată cu atacurile, turiștii cazați în hotelurile de lux din Dubai au fost surprinși de explozii, iar zborurile internaționale au fost suspendate, blocând zeci de români în oraș, una dintre destinațiile preferate de vacanță.

Majoritatea rachetelor lansate de Iran au fost interceptate de sistemele de apărare antiaeriană ale Emiratelor, însă resturile unei rachete au lovit hotelul Fairmont the Palm, provocând o explozie și un incendiu.