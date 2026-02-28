Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM informează că suspendă temporar operarea zborurilor comerciale către și dinspre Tel Aviv (TLV), în perioada 28 februarie – 3 martie 2026, inclusiv. Astfel, sunt anulate zborurile OTP–TLV și TLV–OTP precum și a cursele de retur aferente:

– 28 februarie: RO155 OTP–TLV

– 1 martie: RO156 TLV–OTP, RO2153 OTP–TLV, RO2154 TLV–OTP

– 2 martie: RO155 OTP–TLV

– 3 martie: RO155 OTP–TLV, RO156 TLV–OTP

TAROM urmărește constant evoluțiile din Israel, în coordonare cu partenerii operaționali și autoritățile competente, pe mai multe planuri – securitate, spațiu aerian și operare aeroportuară – și va oferi actualizări în timp real. Siguranța pasagerilor și a echipajelor rămâne prioritatea companiei. Zborurile către Tel Aviv vor fi reluate imediat ce condițiile operaționale vor permite acest lucru.

Pasagerii cu rezervări pe zborurile TAROM către/dinspre Tel Aviv în perioada afectată vor fi informați direct și pot opta pentru reprogramarea călătoriei (rebooking) pentru o dată ulterioară, după reluarea operațiunilor;

Pentru informații actualizate privind zborurile, pasagerii sunt rugați să consulte www.tarom.ro sau să contacteze Call Center TAROM.

Autoritățile israeliene au anunțat închiderea temporară a spațiului aerian al țării și a aeroportului internațional Ben Gurion din Tel Aviv pentru zborurile civile, măsura fiind valabilă până pe 3 martie 2026.

Compania Națională Aeroporturi București a anunțat sâmbătă că, pe fondul evenimentelor din Orientul Mijlociu, toate zborurile București – Tel Aviv sunt așteptate să fie afectate, deși până acum nu au fost înregistrate anulări. În cursul zilei, pe Aeroportul Henri Coandă sunt programate patru curse spre și dinspre Tel Aviv. De asemenea, o cursă Animawings București – Abu Dhabi, care decolase dimineața, s-a întors pe Aeroportul Henri Coandă din motive de siguranță.

”Din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, este de aşteptat ca toate zborurile Bucureşti – Tel Aviv să fie afectate. Deocamdată nu se înregistrează anulări pe această destinaţie”, anunţă CNAB.

În cursul zilei, pe Aeroportul Henri Coandă sunt programate următoarele curse spre şi dinspre Tel Aviv:

– WizzAir 3160 Tel Aviv – Bucureşti şi WizzAir 3263 Bucureşti – Tel Aviv

– Hisky 8672 Tel Aviv – Bucureşti şi Hisky 237 Bucureşti – Tel Aviv

– Tarom 155 Bucureşti – Tel Aviv (anulata)

– El Al 572 Bucureşti – Tel Aviv.

Cursa Animawings 4432 Bucureşti – Abu Dhabi, care decolase în cursul dimineţii, s-a întors pe Aeroportul Henri Coandă, din motive de siguranţă.

Compania aeriană WizzAir a anunțat sâmbătă suspendarea tuturor zborurilor către și dinspre Israel, Abu Dhabi și Amman, ca urmare a atacurilor din Orientul Mijlociu.

Lufthansa a decis suspendarea zborurilor către și dinspre Dubai pentru două zile, precum și a celor către și dinspre Tel Aviv, Beirut și Oman până pe 7 martie.