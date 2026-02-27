Compania Națională Aeroporturi București a transmis vineri că proiectul urmărește să asigure cel puțin 70% din consumul anual propriu de energie electrică din surse regenerabile. Inițiativa are ca obiectiv implementarea unei soluții integrate, capabile să acopere atât necesarul actual al Aeroportului Internațional Henri Coandă, cât și cerințele viitoare generate de extinderea infrastructurii aeroportuare, prin creșterea treptată a capacităților de producere și stocare a energiei din surse regenerabile.

”Prin implementarea proiectului se urmăreşte acoperirea a cel puţin 70% din consumul anual propriu din surse regenerabile. Proiectul are ca scop realizarea unei soluţii integrate şi unitare, care să răspundă atât consumurilor actuale de energie electrică ale Aeroportului „Henri Coandă”, cât şi dezvoltărilor ulterioare ale infrastructurii aeroportuare, prin creşterea treptată a capacităţilor de producere şi stocare a energiei din surse regenerabile”, anunţă, vineri, CNAB, într-un comunicat de presă.

Directorul Aeroporturi București, Bogdan Mîndrescu, a declarat că proiectul constituie un pas important în procesul de modernizare accelerată a Aeroportului Internațional Henri Coandă.

”Investiţiile în producerea de energie din surse regenerabile contribuie direct la creşterea autonomiei energetice a aeroportului, diminuarea costurilor de operare, integrarea într-un sistem complex de monitorizare şi control, reducând, totodată, impactul asupra mediului”, a precizat Bogdan Mîndrescu, Directorul General al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.

Conform informațiilor transmise de companie, parcul fotovoltaic va fi amplasat strategic în apropierea Pistei nr. 2 a aeroportului, pe un teren aflat în domeniul public al statului și administrat de Aeroporturi București, zonă în care nu pot fi ridicate terminale sau hangare.

”Pentru implementarea proiectului va fi realizat un studiu de reflexie, astfel încât panourile să fie poziţionate fără a afecta vizibilitatea piloţilor la decolare şi aterizare sau funcţionarea echipamentelor aeronautice. De asemenea, acestea vor avea un regim redus de înălţime, pentru a nu influenţa navigaţia aeriană”, a mai transmis compania.

Ansamblul energetic al Aeroporturi București va fi racordat la uzina electrică a aeroportului și va avea o putere totală de 31,5 MW, fiind echipat cu un sistem de stocare de 30 MWh. Proiectul va fi realizat în două etape, prima etapă incluzând o putere instalată de 12,6 MW și stocare de 17,88 MWh.

Valoarea estimată a contractului este de 134.614.800 lei, fără TVA. Pentru această etapă, CNAB a depus proiectul pentru finanțare prin programul „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul aerodromurilor, inclusiv sisteme de stocare a energiei”, finanțat din Fondul pentru Modernizare și gestionat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Contractul de finanțare a fost semnat, suma eligibilă fiind de 132.044.800 lei, fără TVA.

Proiectarea și execuția ansamblului energetic vor fi finalizate în maximum 18 luni.