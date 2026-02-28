În acest context, autoritățile române au luat măsuri pentru protejarea cetățenilor aflați în zonele de conflict, activând o celulă de criză la nivelul Ministerului Afacerilor Externe și menținând legătura permanentă cu ambasadele din Teheran și Israel.

Ministerul de Externe a emis alerta de călătorie pentru Iran și a oferit asistență consulară românilor din această țară încă de la începutul anului, iar majoritatea celor care au solicitat sprijin pentru întoarcere au beneficiat deja de aceasta.

„Așa cum știți, am ridicat alerta de călătorie și am pus la dispoziția românilor din Iran asistență consulară încă de la începutul anului, așa că o bună parte dintre cei care au cerut sprijin pentru întoarcere acasă l-au primit deja. Comunitatea de români din Iran este de câteva sute de persoane, toți fiind în legătură directă cu echipa noastră”, a declarat ministrul de Externe, Oana Țoiu, la Antena 3.

Comunitatea românească din Iran este formată din câteva sute de persoane, toate fiind în legătură directă cu personalul consular rămas la dispoziția lor. Personalul neesențial, inclusiv familiile diplomaților și personalul administrativ, a fost retras, însă o echipă de consulari rămâne disponibilă pentru asistența necesară.

„Noi am retras personalul neesențial din Iran, dar asta include familiile diplomaților și personalul administrativ. A rămas o echipă care este la dispoziția românilor de acolo pentru asistența consulară necesară”, a mai spus Țoiu.

În Israel, autoritățile române au aprobat de asemenea retragerea personalului neesențial, dar ambasadorul și echipa consulară rămân la dispoziția românilor pentru a asigura sprijin consular.

„Ieri am aprobat retragerea personalului neesențial din Israel, dar rămâne la dispoziția românilor de acolo atât ambasadorul, cât și o echipă consulară care poate asigura asistența consulară necesară”, a amintit Țoiu.

Autoritățile recomandă cetățenilor să stea în zone sigure și să nu se apropie la mai puțin de un kilometru de linia de demarcație și de granițe. În prezent, două puncte de frontieră sunt deschise, iar cel mai probabil vor fi deschise încă două puncte de trecere a frontierei terestre, luând în considerare programul autorităților publice din Israel.

„În acest moment, recomandarea este (n.r., ca oamenii) să stea în zone de siguranță. Există o recomandare fermă: să nu se apropie la mai puțin de un kilometru de linia de demarcație și de granițe. Sunt însă două puncte de frontieră deschise în acest moment și urmează să fie deschise, cel mai probabil, încă două puncte de trecere a frontierei terestre mâine, pentru că, așa cum știți, astăzi este sâmbătă și asta afectează programul de lucru în Israel al autorităților publice”, a spus Oana Țoiu.

Pentru informarea rapidă a cetățenilor, autoritățile fac referire la aplicația „Călătorește Informat”, prin intermediul căreia notificările relevante sunt transmise direct românilor din Iran și Israel. Datorită dimensiunii reduse a comunității românești din Iran, autoritățile cunosc reședințele majorității familiilor care și-au notificat prezența și mențin legătura cu acestea.

„Menționez această aplicație pentru că, prin intermediul ei, oriunde în lume, dar în acest caz specific pentru Iran și Israel, putem trimite notificări direct către cetățeni pe măsură ce apar informații relevante”, a completat ministrul.

Celula de criză activată la Ministerul Afacerilor Externe are rolul de a asigura un flux continuu de informații și coordonarea asistenței consulare. Procesul de comunicare și monitorizare este continuu, implicând inclusiv ambasadorii din regiune, având în vedere efectele crizei asupra mai multor țări din zonă și importanța menținerii siguranței românilor.

„Am activat și celula de criză la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, atât pentru a asigura acest flux continuu de informații, cât și pentru a ne asigura că avem coordonare privind asistența consulară. De altfel, încă de la începutul anului avem acest proces continuu de comunicare, inclusiv cu toți ambasadorii din regiune, pentru că această criză are efecte și asupra altor țări din zonă și vrem să fim aproape de românii noștri”, a conchis Țoiu.

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat sâmbătă că, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, este de așteptat ca toate zborurile între București și Tel Aviv să fie afectate. Până în prezent, însă, nu au fost înregistrate anulări pe această destinație.

În cursul zilei, pe Aeroportul Henri Coandă sunt programate patru curse spre și dinspre Tel Aviv, operate de mai multe companii aeriene: WizzAir 3160 Tel Aviv – București, WizzAir 3263 București – Tel Aviv, Hisky 8672 Tel Aviv – București, Hisky 237 București – Tel Aviv, Tarom 155 București – Tel Aviv și El Al 572 București – Tel Aviv.

„Din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, este de aşteptat ca toate zborurile Bucureşti – Tel Aviv să fie afectate. Deocamdată nu se înregistrează anulări pe această destinaţie”, a anunțat CNAB.

O cursă Animawings 4432 București – Abu Dhabi, care decolase în cursul dimineții, s-a întors pe Aeroportul Henri Coandă din motive de siguranță. Această măsură a fost luată pentru protecția pasagerilor și a echipajului, având în vedere situația tensionată din regiune.

Pe parcursul zilei sunt așteptate să aterizeze și mai multe curse „ferry” (fără pasageri) ale unor companii aeriene cu baza în Israel, pentru a-și parca în siguranță aeronavele pe aeroporturile din București.

CNAB recomandă monitorizarea constantă a situației și menține comunicarea cu toate companiile aeriene pentru a gestiona evoluțiile în timp real. Măsurile de securitate rămân active, iar autoritățile vor continua să evalueze situația în funcție de evoluțiile din Orientul Mijlociu.