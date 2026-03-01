Din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu, Aeroportul Internațional Henri Coandă din București a anulat 34 de zboruri, către și dinspre cinci destinații, au informat reprezentanții aeroportului.

Pe lista curselor afectate se află Tel Aviv – 21 de zboruri anulate, Dubai – șase zboruri, Doha – patru zboruri, Beirut – două zboruri și Damasc – un zbor.

Reprezentanții aeroportului au precizat că traficul aerian în restul zonei se desfășoară în siguranță, conform planurilor de zbor.

„Compania Națională Aeroporturi București monitorizează permanent situația curselor afectate, în cooperare cu autoritățile în domeniu și cu operatorii aerieni, prioritatea absolută fiind siguranța pasagerilor și a traficului aerian”, au precizat aceștia.

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a informat că 34 de zboruri spre și dinspre Tel Aviv, Dubai, Doha, Beirut și Damasc au fost anulate ca urmare a evoluțiilor tensionate din Orientul Mijlociu.

”Din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti au fost anulate astăzi 34 de zboruri, spre/dinspre 5 destinaţii, astfel: Tel Aviv: 21 de zboruri, Dubai: 6 zboruri, Doha: 4 zboruri, Beirut: 2 zboruri, Damasc: un zbor”, anunţă duminică dimineaţă CNAB.

Mai multe explozii puternice au fost resimțite în zona Dubai pentru a doua zi consecutivă duminică dimineață, au declarat martori pentru Reuters.

Totodată, o echipă CNN prezentă în Doha, Qatar, a raportat că a auzit mai multe explozii semnificative în jurul orei 7:30, ora locală. Explozii au fost semnalate și la Manama, capitala Bahrainului.

Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă seara, într-o postare pe Truth Social, că Ali Khamenei, liderul regimului islamic de la Teheran și „unul dintre cei mai răi oameni din istorie”, a murit. La câteva ore după acest anunț, presa de stat iraniană a confirmat decesul liderului suprem. În atacuri au fost uciși și fiica, nepotul, nora și ginerele său.

Ca răspuns, Iranul a lansat atacuri de represalii asupra statelor vecine din Golf, vizând mai multe obiective strategice ca reacție la operațiunile militare ale SUA și Israelului.