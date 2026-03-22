Tensiunile în curs din Orientul Mijlociu continuă să afecteze aviația internațională, contribuind la creșterea problemelor operaționale ale companiilor aeriene și la acțiuni industriale care perturbă activitatea mai multor aeroporturi europene importante. Impactul nu se limitează însă la regiune: autoritățile române au raportat mai multe cazuri de cetățeni blocați în Asia de Sud-Est, în special în Thailanda, Vietnam și Malaysia, după anularea zborurilor.

Analiza rutelor de întoarcere arată o schimbare clară de paradigmă. Spre deosebire de Europa Centrală, unde domină hub-urile din Asia de Est, pasagerii care revin în România și Republica Moldova folosesc tot mai mult un coridor prin Asia de Sud și Asia Centrală.

Istanbul rămâne principalul punct de tranzit, însă noi noduri precum Așgabat încep să câștige teren, în special datorită tarifelor mai accesibile. În paralel, apar rute „step-stone”, în care călătorii se grupează în hub-uri regionale precum Kuala Lumpur sau Singapore înainte de a continua spre Europa, adesea via orașe precum Milano.

Presiunea asupra rutelor alternative este vizibilă și în prețuri: rezervările au crescut cu 150%, iar tariful mediu a urcat cu 58%, de la 573 la 903 euro. Cu toate acestea, România rămâne o opțiune mai ieftină comparativ cu marile hub-uri din Europa Centrală, unde prețurile depășesc frecvent 1.700 euro.

Tom Parry explică faptul că, în ultimele săptămâni, se observă o schimbare clară în logistica de călătorie, pe fondul conflictului din regiune.

„În ultimele săptămâni, am observat o schimbare în logistica de călătorie. Deși hub-urile din Orientul Mijlociu dominau în mod tradițional rutele către Europa, conflictul în curs a determinat o migrare către coridoare de tranzit din Asia de Sud și Asia Centrală”, spune Tom Parry, Head of Business Resilience la Kiwi.com pentru Capital.ro.

Acesta detaliază noul comportament al pasagerilor și arată că modelul de deplasare devine mai fragmentat.

„Observăm un tipar de tip „step-stone”, în care călătorii se adună în hub-uri regionale precum Kuala Lumpur sau Singapore, apoi tranzitează un al doilea hub, precum Istanbul sau Ashgabat, înainte de a intra în Europa”, explică Parry.

În opinia sa, nu este încă sigur dacă această schimbare va deveni permanentă, însă factorul preț ar putea stabiliza aceste noi rute.

„Este dificil de spus dacă această reconfigurare va deveni permanentă, însă piața aviației este extrem de sensibilă la preț. Dacă diferențele actuale de tarif persistă, aceste rute ‘alternative’ ar putea deveni tipare stabile pe termen lung”, punctează el pentru Capital.

Parry arată că apariția unor hub-uri precum Ashgabat sau Chengdu este direct legată de nevoia de a evita zonele afectate de conflict.

„Apariția hub-urilor precum Ashgabat (Turkmenistan) și Chengdu (China) este rezultatul direct al încercării călătorilor de a evita spațiile aeriene afectate, menținând în același timp costuri eficiente”, afirmă Tom Parry, Head of Business Resilience la Kiwi.com pentru Capital.ro.

El explică faptul că aceste aeroporturi nu mai sunt opțiuni marginale, ci devin din ce în ce mai relevante în rețeaua globală.

„Ashgabat a devenit un punct tipic de „Virtual Interlining”, unde operatori precum Turkmenistan Airlines oferă o legătură competitivă între Asia și Europa. Hub-urile din China oferă un volum foarte mare de capacitate, evitând complet coridoarele din Orientul Mijlociu”, spune Parry.

Mai mult, aceste rute alternative ar putea rămâne importante chiar și după stabilizarea situației.

„Acestea nu mai sunt alternative „exotice”, ci devin contraponderi esențiale la hub-urile tradiționale din Golf. Chiar și atunci când rutele clasice vor reveni la capacitate maximă, aceste hub-uri secundare și-au demonstrat deja viabilitatea operațională la nivel global”, subliniază el pentru Capital.ro.

În ceea ce privește evoluția tarifelor, Parry explică faptul că majorările sunt rezultatul unui dezechilibru între cerere și ofertă.

„Creșterea de 58% a prețului mediu al biletelor (de la aproximativ 570 € la peste 900 €) reflectă o presiune clasică de tip cerere-ofertă. Restricționarea spațiului aerian a redus numărul de locuri disponibile, în timp ce urgența călătoriilor din anumite regiuni a pus o presiune semnificativă pe capacitatea rămasă”, afirmă Tom Parry, Head of Business Resilience la Kiwi.com pentru Capital.ro.

Totuși, comparativ cu alte piețe europene, situația este mai puțin severă.

„Totuși, contextul este important: deși creșterea de 58% este semnificativă, ea este mai redusă decât majorările de peste 100% observate în hub-uri majore din Europa Centrală (unde tarifele au depășit 1.700 €)”, explică Parry.

În acest context, el consideră că prețurile vor rămâne ridicate atâta timp cât persistă instabilitatea regională.

„Atâta timp cât volatilitatea regională persistă, ne așteptăm ca prețurile să rămână ridicate, însă rutele prin România continuă să reprezinte o opțiune mai accesibilă”, adaugă acesta pentru Capital.

Parry susține că România începe să joace un rol tot mai important în reconfigurarea rutelor europene. Acesta explică faptul că mai mulți factori contribuie la această poziționare, inclusiv structura pieței și geografia.

„România ar putea deveni una dintre „supapele de presiune” ale continentului. Sunt mai mulți factori care explică de ce rămâne o opțiune mai accesibilă: Mixul de operatori: o prezență ridicată a companiilor low-cost și a operatorilor secundari, care utilizează logici diferite de rutare. Rezistența geografică: poziționarea României permite „segmente” mai scurte dinspre hub-uri precum Istanbul sau Ashgabat”, spune Parry pentru Capital.ro.

Pe termen scurt, România poate deveni un punct strategic pentru rutele alternative.

„Pe termen scurt, România poate deveni un punct strategic de ocolire. Călătorii dispuși să utilizeze pe deplin combinațiile de zboruri (virtual interlining) și să accepte escale suplimentare aleg să intre în Europa prin București sau Cluj, continuând apoi spre destinațiile finale din Europa de Vest sau Centrală”, explică acesta.

În final, Parry oferă și recomandări pentru pasagerii afectați de perturbări, subliniind importanța flexibilității.

„Pentru cei afectați de anulări sau care doresc să evite întârzierile, recomandăm două strategii principale: evitați marile hub-uri aglomerate, itinerariile prin Seoul, Ashgabat sau Tașkent oferă în prezent o disponibilitate mai bună și prețuri mai stabile”, spune el.

De asemenea, acesta atrage atenția asupra riscurilor asociate biletelor ieftine.