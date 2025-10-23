Călătoriile cu animale de companie devin tot mai populare, iar românii nu fac excepție.

Într-un interviu acordat Capital.ro, Daniela Chovancová, Senior PR & External Communications Manager la Kiwi.com, a declarat că numărul rezervărilor făcute de clienții români care zboară alături de animale aproape s-a triplat din 2023 până în 2024. Compania integrează această tendință în strategia sa, oferind opțiuni pentru adăugarea transportului animalelor la rezervări și verificând automat politicile companiilor aeriene.

Prin algoritmi de inteligență artificială, Kiwi.com personalizează rutele pentru pasageri și optimizează experiența de călătorie. România rămâne una dintre cele șase piețe cheie pentru platformă, cu un interes constant pentru planificarea atentă a zborurilor, chiar și în contextul creșterii prețurilor.

Daniela Chovancová: Pe baza datelor noastre interne de rezervări, numărul de călătorii care includ animale de companie a înregistrat o creștere semnificativă. Din 2023 până în 2024, rezervările făcute de clienții români care călătoresc alături de animale aproape s-au triplat. Deși perioada 2024-2025 nu arată aceeași creștere bruscă, această tendință sugerează că zborurile alături de animale devin tot mai frecvente. O tendință similară este observată și în restul Europei (ușor mai pronunțată în țările UE decât în medie la nivel european). Totuși, din cauza limitărilor impuse de companiile aeriene pentru transportul animalelor la bord sau în compartimentul de marfă, în ciuda popularității în creștere, acest tip de rezervări este de așteptat să rămână o mică parte din totalul călătoriilor.

Daniela Chovancová: Interesul tot mai mare pentru călătoriile alături de animale de companie se reflectă și în strategia de dezvoltare a Kiwi.com, prin introducerea opțiunii de a adăuga transportul animalelor ca serviciu suplimentar la rezervările existente. Sistemul verifică automat politicile companiilor aeriene și transmite prin e-mail condițiile detaliate și costurile aferente. Deși tendința de a călători cu animale este tot mai vizibilă, din cauza limitărilor impuse de companiile aeriene, aceste rezervări sunt în continuare așteptate să reprezinte doar o mică parte din totalul rezervărilor.

Daniela Chovancová: Kiwi.com utilizează algoritmi de inteligență artificială proprii pentru a personaliza și optimiza rutele de călătorie pentru pasageri, inclusiv pentru cei care călătoresc cu animale de companie, un segment cu reguli și restricții foarte variate. Agenții noștri AI sunt îmbunătățiți constant pentru a înțelege mai bine contextul fiecărui călător și pentru a purta conversații extinse, capabile să rezolve situații complexe, pe mai multe niveluri. Astfel, putem evalua scenarii individuale de călătorie, asigurând o experiență mai fluidă și lipsită de stres.

Daniela Chovancová: România este unul dintre cele șase piețe cheie pentru noi, iar creșterea constantă pe care o observăm reflectă preferința tot mai mare a românilor de a face rezervări prin Kiwi.com. Merită menționat faptul că prețurile medii ale zborurilor plătite de clienții noștri români anul acesta au rămas similare cu cele din anul precedent. Într-un studiu realizat în martie anul acesta, în rândul tinerilor călători (18-35 de ani) din șase țări, 22,3% dintre români (mai mult decât slovacii, ungurii, polonezii și spaniolii) au declarat că și-au rezervat vacanțele, s-au bucurat de ele pe deplin și nu și-au schimbat obiceiurile de călătorie din cauza inflației sau a creșterii prețurilor. În același timp, ponderea celor care aleg exclusiv opțiuni de buget în ceea ce privește zborurile, cazarea și destinațiile a fost mai mică (21%) decât în celelalte țări analizate.

Daniela Chovancová: Inteligența artificială (IA) nu mai este doar o viziune futuristă; este un aliat activ care transformă călătoriile dintr-o operațiune logistică incertă într-o experiență fără probleme. Specialiștii în tehnologia călătoriilor au demonstrat cum IA poate combate cele trei mari anxietăți ale călătorilor: incertitudinea prețurilor, haosul întârzierilor și stresul legat de documente. IA nu numai că reduce timpul de planificare cu aproape jumătate, dar permite și o experiență de călătorie fără anxietate, chiar și pentru cei care preferă să-și planifice singuri vacanțele. Lumea călătoriilor se schimbă mai radical ca niciodată, datorită revoluției tehnologice.

Experții de la Kiwi.com, care au prezentat la conferința de presă anuală a companiei din Barcelona „Dincolo de algoritm: viziunea Kiwi.com pentru viitorul IA în călătorii”, au confirmat că IA nu este doar o viziune îndepărtată, ci devine deja un partener activ pentru fiecare călător. Mesajul central al specialiștilor de top este clar: IA este un catalizator care are ca scop să ne asigure călătorii mai ieftine, mai sigure și, mai presus de toate, cu un stres minim.

La Kiwi.com, inovațiile tehnologice răspund la trei preocupări fundamentale ale fiecărui călător. Michal Šindelář, vicepreședinte al departamentului de produse de consum, explică: „Preocupările fundamentale ale călătorilor, precum „Am cea mai bună ofertă?”, „Ce se întâmplă dacă zborul meu este anulat sau întârziat?” sau „Am toate documentele și informațiile necesare?” sunt forța motrice din spatele inovațiilor noastre, cum ar fi Garanția Kiwi.com.”

Acest serviciu oferă transparență în ceea ce privește prețurile zborurilor și acționează ca un manager automat de crize, rezolvând modificările de itinerar în două minute și oferind credit instantaneu pentru opțiuni alternative. Nivelul de satisfacție al clienților este de două ori mai mare decât media companiilor aeriene europene. Viitorul serviciu Guarantee Flexi va permite clienților să anuleze și să rezerve din nou zboruri în orice moment, fără a da un motiv, cu credit imediat. Serviciul Guarantee include, de asemenea, o carte de îmbarcare LIVE practică — un navigator dinamic care oferă călătorilor informații în timp real despre zborurile lor, inclusiv modificări de program, întârzieri și numerele porților și terminalelor, direct pe ecranele dispozitivelor lor.

Gestionarea crizelor este doar o parte a procesului. Asistența continuă este la fel de importantă. Dalibor Glaich, director de inginerie, confirmă că experiența clientului „nu se încheie odată cu vânzarea biletului, ci doar cu sosirea fericită la destinația finală”. Potrivit lui Glaich, agentul AI servește adesea ca primul și singurul punct de contact pentru clienții care au întrebări legate de zboruri, motiv pentru care compania se străduiește continuu să-și îmbunătățească capacitățile.

În prezent, AI poate gestiona până la 80% din interacțiuni spre satisfacția completă a clientului, iar timpul necesar pentru a răspunde unei solicitări a fost redus la jumătate față de anul trecut.

Cheia acestei eficiențe rezidă în capacitatea agenților AI de a înțelege contextul.

În timp ce acum un an, AI putea gestiona doar sarcini de rutină, astăzi poate purta conversații extinse și poate rezolva situații complexe, pe mai multe niveluri. În practică, acest lucru înseamnă că AI poate evalua dacă un client va efectua transferul în ciuda unei ușoare întârzieri, rezolvând astfel în mod eficient preocupările acestuia.

Revoluția are impact nu numai asupra călătoriei și asistenței, ci și asupra fazei de planificare. Anterior dependentă de browsere, planificarea vacanțelor beneficiază acum de IA generativă. Mario Gavira, vicepreședinte pentru creștere și brand, evidențiază chatbot-urile ca fiind produsul de consum cu cea mai rapidă creștere, realizând economii de timp de 42% în planificare și oferind recomandări personalizate pentru 37% dintre clienți. În ciuda unei creșteri de 124% a utilizării chatbot-urilor, browserele rămân esențiale pentru verificarea informațiilor furnizate de IA. Prin urmare, Gavira prezice că browserele nu vor fi înlocuite de chatboti, ci că platformele se vor completa reciproc.

Speculațiile privind agenții AI personali care rezervă călătorii devin din ce în ce mai realiste. Cu toate acestea, Gavira subliniază: „Călătoriile țin de emoții, așa că atingerea personală umană va rămâne întotdeauna”. AI va prelua probabil sarcinile repetitive, cum ar fi călătoriile de afaceri de rutină, dar planificarea personală va continua pentru aventuri și experiențe noi, deoarece bucuria planificării este locul în care începe fericirea vacanței.