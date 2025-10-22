Conform datelor pentru trimestrul 2 din 2025, raportul dintre salariul mediu și prețul mediu pe metru pătrat de locuință arată că românii au nevoie în prezent de 1,64 salarii medii pentru a achiziționa un metru pătrat, față de 1,78 salarii medii în 2015. În ceea ce privește salariul minim, acesta acoperă 3,78 salarii minime pe metru pătrat, comparativ cu 4,23 în urmă cu zece ani.

La nivel regional, situația variază. Bucureștenii pot cumpăra un metru pătrat cu echivalentul a 1,41 salarii medii, în scădere față de 1,61 în 2015. La Brașov, raportul este aproape constant, 2,06 salarii medii/mp, față de 2,08 în 2015. Cluj-Napoca a înregistrat o ușoară creștere, 2,37 salarii medii/mp, comparativ cu 2,25 în 2015. Timișoara a devenit mai accesibilă, 1,46 salarii medii/mp față de 1,91 în 2015, la fel ca și Constanța, cu 1,85 salarii medii/mp față de 2,26 în urmă cu zece ani.

În Oradea și Iași, metrul pătrat costă în prezent 1,91, respectiv 1,74 salarii medii, comparativ cu 2,01 și 1,99 în 2015. Craiova a rămas aproape constantă, 2,06 salarii medii/mp față de 2,04, iar la Sibiu raportul a crescut ușor, de la 1,57 la 1,6 salarii medii/mp.

Datele au fost centralizate de BNR, INSSE și Imobiliare.ro, iar calculele au fost realizate de The Concept și prezentate de antreprenorul Daniel Tudor pe contul său de Facebook.

„Prețul mediu/mp de locuință în septembrie 2025 și evoluția lui față de septembrie 2024. În trimestrul 2 2025, raportul între salariul mediu și prețul mediu a fost în:

România -> 1,64 salarii medii pentru un mp de locuință. În 2015 aveai nevoie de 1,78 salarii medii. Raportat la salariul minim, astăzi ai nevoie de 3,78 salarii minime/mp, iar în 2015 aveai nevoie de 4,23 salarii minime pentru un metru patrat de locuinta. București -> 1,41 salarii medii/mp comparativ cu 1,61 in 2015.

Brașov -> 2,06 salarii medii/mp comparativ cu 2,08 în 2015

Cluj-Napoca -> 2,37 salarii medii/mp comparativ cu 2,25 în 2015

Timișoara -> 1,46 salarii medii/mp comparativ cu 1,91 în 2015

Constanța -> 1,85 salarii medii/mp comparativ cu 2,26 în 2015

Oradea -> 1,91 salarii medii/mp comparativ cu 2,01 în 2015

Iași -> 1,74 salarii medii/mp comparativ cu 1,99 în 2015

Craiova -> 2,06 salarii medii/mp comparativ cu 2,04 în 2015

Sibiu -> 1,6 salarii medii/mp comparativ cu 1,57 în 2015 Sursa: BNR, INSSE, IMOBILIARE . RO, calcule: The Concept.”

Mulți specialiști, spun unele persoane, ne atrag atenția că, deși raportul salariu/preț pare mai favorabil, decalajul între clasa superioară și cea inferioară a crescut semnificativ, România fiind una dintre țările europene cu cea mai mare inegalitate financiară. Aceștia avertizează că dezvoltarea economică este blocată atâta vreme cât o mare parte a populației nu ajunge la un nivel mediu de trai. În plus, multe regiuni, care acoperă aproximativ 80% din suprafața țării, nu prezintă interes pentru piața imobiliară, fiind vizate doar „insula” orașelor mari. Locuințele ieftine, chiar și la 35.000 de euro, rămân neatractive, iar în afara marilor orașe prețurile și standardul de viață scad considerabil.

Unii comentatori subliniază și faptul că datele statistice din afara orașelor sunt adesea inexacte, fiind afectate de tranzacții informale sau muncă la negru.

Alții semnalează că analiza prețurilor pe metru pătrat ar trebui corelată cu alte costuri reale, precum coșul de cumpărături, rata medie a unui credit ipotecar sau puterea de economisire, pentru a înțelege cu adevărat accesibilitatea locuințelor. În prezent, mulți români cu salarii medii se confruntă cu dificultăți în a achiziționa o locuință fără să-și pună în pericol stabilitatea financiară, au scris ei în secțiunea de comentarii.