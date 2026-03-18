Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat, pe contul său de Facebook, că, în cadrul celei de-a XI-a sesiuni a Comisiei Mixte guvernamentale România–Bavaria, desfășurată la București, a fost semnat un nou protocol de cooperare între cele două părți. Documentul are ca obiectiv principal transformarea parteneriatului deja existent în proiecte concrete pentru economie.

Oficialul român a subliniat că Germania este principalul partener economic al României, iar Bavaria reprezintă unul dintre cele mai puternice centre industriale din Europa. În acest context, el a precizat că relația dintre cele două părți nu este una simbolică, ci una cu impact direct asupra economiei românești.

Ministrul Economiei a indicat că direcțiile principale ale colaborării vizează creșterea producției în România, atragerea de tehnologie și integrarea mai eficientă a firmelor românești în lanțurile economice europene. Acesta a evidențiat importanța cooperării în domenii precum industria și digitalizarea, unde tehnologia germană ar putea fi combinată cu expertiza României în software și dezvoltare.

Totodată, Irineu Darău a menționat că investițiile în domeniul apărării ar trebui să depășească simpla achiziție, urmărind dezvoltarea capacităților de producție locale, transferul de tehnologie și crearea de locuri de muncă în România.

Discuțiile dintre cele două părți au inclus și teme precum energia, de la direcții strategice la tehnologii noi, precum și cooperarea în educație, mobilitate și turism, considerate esențiale pentru consolidarea relației pe termen lung.

Ministrul Economiei a afirmat că relația dintre România și Germania, în special cea cu Bavaria, a depășit stadiul de potențial, fiind deja orientată spre rezultate concrete. Protocolul semnat ar urma să contribuie la creșterea producției locale, la transferul de tehnologie și la menținerea unei valori economice mai mari în România, cu efecte vizibile în industrie, turism și sectorul tehnologic.

„Astăzi la București, în cadrul celei de-a XI-a sesiuni a Comisiei Mixte guvernamentale România–Bavaria, am semnat protocolul de cooperare dintre cele două părți, document care urmărește înainte de toate să transformăm un parteneriat solid în proiecte concrete pentru economie. Germania este principalul nostru partener economic, iar Bavaria este unul dintre cele mai puternice motoare industriale din Europa. Nu vorbim, deci, despre un parteneriat simbolic, ci despre unul care va influența direct economia României. Direcția este clară: mai multă producție în România, mai multă tehnologie adusă aici și o integrare mai bună a firmelor românești în lanțurile economice europene. Susținem colaborarea reală în industrie și digitalizare, unde putem combina tehnologia germană cu capacitatea noastră din zona de software și dezvoltare. Înseamnă și investiții în apărare care să lase valoare în România (producție locală, transfer de tehnologie, locuri de muncă). În același timp, investițiile în apărare trebuie să însemne mai mult decât achiziții: capacitate de producție în România, transfer de tehnologie și consolidarea industriei locale. Am discutat și despre energie, de la direcții strategice până la tehnologii noi, dar și despre cooperarea în educație, mobilitate și turism, care susțin pe termen lung această relație economică. Relația România–Germania și în particular colaborarea România–Bavaria nu mai sunt despre potențial. Este vorba deja despre rezultate. Protocolul de astăzi înseamnă un singur lucru: un parteneriat care produce mai mult pentru ambele părți, care se va vedea concret și în economia României, în industrie, turism, tehnologie și dezvoltare: mai multă producție aici, mai multă tehnologie transferată, mai multă valoare care rămâne în România”, este mesajul oficialului român.

Reprezentanții Consulatul General al României la München au transmis, luna trecută, că dialogul dintre România și Bavaria, desfășurat în marja Conferința de Securitate de la München, a reconfirmat nivelul ridicat al relației bilaterale și orientarea acesteia către viitor.

Potrivit acestora, pentru landul bavarez, România reprezintă un partener strategic, cooperarea dintre cele două părți acoperind domenii esențiale precum economia, inovarea, energia, agricultura și securitatea. Oficialii au precizat că inițiativa deschiderii unui birou la București, conceput ca hub pentru Europa de Sud-Est, marchează un pas important în consolidarea prezenței instituționale bavareze în regiune și reflectă importanța acordată relației cu România.

Reprezentanții consulatului au subliniat că instituția contribuie activ la aprofundarea și structurarea parteneriatului, prin susținerea dialogului politic, facilitarea cooperării economice și întărirea legăturilor dintre comunități. În acest context, ei au evidențiat rolul comunității românești din Bavaria și al minorității germane din România ca punți solide între cele două spații.

Aceștia au transmis că parteneriatul româno-bavarez este unul solid, dinamic și orientat pe termen lung, având beneficii pentru ambele părți și contribuind la stabilitatea regională.