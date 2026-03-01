Mesajul lui Donald Trump a fost publicat pe reţeaua sa socială, Truth Social, la o zi după moartea ayatollahului Ali Khamenei. Liderul de la Casa Albă a transmis că Iranul a anunţat intenţia de a lovi foarte puternic, chiar mai dur ca niciodată, avertizând că o asemenea acţiune ar atrage un răspuns militar american de o intensitate fără precedent.

Moartea lui Ali Khamenei a fost anunţată iniţial sâmbătă seara de Donald Trump, tot printr-o postare pe Truth Social. La câteva ore după acest anunţ, duminică dimineaţă, presa de stat iraniană a confirmat oficial decesul liderului suprem. În urma atacurilor, fiica, nepotul, nora şi ginerele acestuia au fost, de asemenea, ucişi.

„Iranul tocmai a anunţat că va lovi foarte tare astăzi, mai tare ca niciodată. Ar fi bine să nu o facă, pentru că dacă o vor face, îi vom lovi cu o forţă nemaiîntâlnită!”, a scris preşedintele american pe Truth Social.

Între timp, Iranul a lansat atacuri de represalii asupra statelor vecine din Golf, ca reacţie la acţiunile militare ale Statelor Unite şi Israelului, vizând o serie de alte ţinte. Escaladarea schimburilor de ameninţări şi lovituri amplifică temerile privind o confruntare de amploare în Orientul Mijlociu, pe fondul unui climat deja tensionat după dispariţia liderului suprem al regimului de la Teheran.

De cealaltă parte, preşedintele Parlamentului de la Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat duminică că Iranul s-a pregătit pentru toate scenariile, inclusiv pentru moartea liderului suprem Ali Khamenei. Afirmaţiile au fost făcute într-un videoclip difuzat la televiziunea de stat, în contextul tensiunilor majore declanşate după confirmarea decesului celui care a condus Republica Islamică din 1989.

„Ne-am pregătit pentru aceste momente şi am luat în considerare toate scenariile”, a declarat Mohammad Bagher Ghalibaf într-un videoclip difuzat la televiziunea de stat.

Potrivit lui Ghalibaf, autorităţile iraniene au anticipat astfel de momente şi au analizat toate variantele posibile. El a susţinut că preşedintele american Donald Trump şi premierul israelian Benjamin Netanyahu au depăşit limitele considerate linii roşii de către Teheran şi vor suporta consecinţele.

Forţele de Apărare Israeliene au anunţat că au dejucat zeci de lansări de rachete care aveau ca ţintă teritoriul Israelului şi că au încheiat o nouă rundă de lovituri asupra sistemelor de rachete balistice şi de apărare antiaeriană din Iran, potrivit BBC.

„Atacurile finalizate îmbunătăţesc libertatea de acţiune a Forţelor Aeriene Israeliene şi împiedică numeroase lansări de rachete care reprezentau o ameninţare pentru cetăţenii statului Israel şi pentru Orientul Mijlociu în general”, a afirmat IDF.

Conform armatei israeliene, atacurile au vizat obiective din vestul şi centrul Iranului, inclusiv mai multe baze de lansare care nu fuseseră atinse în operaţiunile anterioare. Reprezentanţii IDF au transmis că aceste acţiuni consolidează libertatea de operare a Forţelor Aeriene Israeliene şi blochează numeroase lansări de rachete considerate o ameninţare atât pentru populaţia Israelului, cât şi pentru stabilitatea întregului Orient Mijlociu.

Armata israeliană a mai precizat că îşi continuă operaţiunile menite să slăbească sistemele de rachete şi infrastructura de apărare aeriană ale regimului iranian, în cadrul unei campanii mai ample de contracarare a capacităţilor militare ale Teheranului.