După moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, tranziţia va fi asigurată de un triumvirat din care fac parte preşedintele Iranului, Massoud Pezeshkian, şeful puterii judecătoreşti, Gholamhossein Mohseni Ejeï, precum şi un jurist desemnat din cadrul Consiliului Gardienilor Constituţiei. Acest consiliu provizoriu va avea rolul de a prelua temporar atribuţiile de conducere până la desemnarea unui nou lider suprem.

De la Revoluţia Islamică din 1979, Iranul a mai trecut printr-o singură tranziţie de acest tip. În 1989, după moartea marelui ayatollah Ruhollah Khomeini, a fost realizată precedenta transferare a puterii la nivelul conducerii supreme a statului.

Conform cadrului legal iranian, liderul suprem este numit de un organism clerical format din 88 de membri, cunoscut sub numele de Adunarea Experţilor. Legea prevede că această instituţie „trebuie să aleagă cât mai curând posibil” un succesor. Până la îndeplinirea acestei proceduri, un consiliu de conducere poate interveni şi poate asuma temporar toate atribuţiile de conducere ale liderului suprem.

Moartea lui Ali Khamenei a declanșat reacții dure din partea autorităților de la Teheran și a structurilor militare ale regimului. Gărzile Revoluției iraniene au promis o pedeapsă severă pentru cei pe care îi consideră responsabili de moartea liderului.

Într-un comunicat oficial, IRGC a condamnat ceea ce a descris drept acte criminale și teroriste atribuite guvernelor Statelor Unite și Israelului, menționat ca regimul sionist. În același mesaj, organizația militară a transmis că răzbunarea nu va întârzia și că autorii vor fi supuși unei pedepse severe și decisive. De asemenea, Gărzile Revoluției au anunțat intenția de a desfășura cea mai feroce operațiune ofensivă din istorie împotriva bazelor americane și a Israelului.

În paralel, autoritățile iraniene au decretat o perioadă oficială de doliu de 40 de zile, precum și șapte zile libere la nivel național. Ali Khamenei a murit la vârsta de 86 de ani și se afla la conducerea Republicii Islamice din 1989, anul în care a preluat funcția de lider suprem.

„Odată cu martiriul liderului suprem, calea şi misiunea sa nu vor fi pierdute sau uitate; dimpotrivă, ele vor fi continuate cu şi mai multă vigoare şi zel”, a declarat un prezentator al televiziunii de stat.

Televiziunea de stat a transmis că, odată cu moartea liderului suprem, direcția și misiunea acestuia nu vor fi abandonate, ci vor fi continuate cu și mai multă determinare. În același context, comunicatul Gărzilor Revoluției a subliniat că Garda Revoluţionară Islamică, Forțele Armate ale Republicii Islamice Iran și forțele populare Basij vor continua pe linia stabilită de lider, apărând moștenirea acestuia și menținând o poziție fermă împotriva a ceea ce au numit comploturi interne și externe, aplicând o pedeapsă exemplară agresorilor împotriva patriei islamice, conform The Times of Israel.

Între timp, cabinetul iranian a avertizat că moartea liderului suprem reprezintă o mare crimă care nu va rămâne nepedepsită, consolidând tonul dur adoptat de instituțiile politice și militare de la Teheran în urma decesului lui Ali Khamenei.

Mii de oameni s-au adunat duminică în Piaţa Enghelab, una dintre cele mai emblematice pieţe din Teheran, după anunţarea morţii liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei. Majoritatea participanţilor erau îmbrăcaţi în negru, în semn de doliu, iar unii dintre ei plângeau şi fluturau portrete ale celui care s-a aflat la conducerea Republicii Islamice din 1989.

În mijlocul steagurilor Republicii Islamice, manifestanţii au scandat lozinci ostile la adresa Statelor Unite şi a Israelului. Mobilizarea a avut loc la scurt timp după confirmarea oficială a decesului.

„Moarte Americii!”, „Moarte Israelului!”, au scandat manifestanţii.

Decesul a fost anunţat iniţial sâmbătă seara de preşedintele american Donald Trump, într-o postare pe platforma Truth Social. La câteva ore după acest mesaj, duminică dimineaţă, presa de stat iraniană a confirmat moartea liderului suprem. Potrivit informaţiilor apărute ulterior, fiica, nepotul, nora şi ginerele lui Ali Khamenei au fost, de asemenea, ucişi în atacuri.

În acelaşi context tensionat, Iranul a lansat atacuri de represalii asupra statelor vecine din Golf, ca răspuns la acţiunile Statelor Unite şi Israelului, vizând o serie de alte ţinte. Situaţia amplifică riscul unei escaladări majore în regiune, pe fondul reacţiilor puternice generate de moartea liderului suprem şi a conflictului deschis cu Washingtonul şi Tel Avivul.

„Vom face ca criminalii sioniști și americanii fără rușine să regrete faptele lor. Soldații curajoși și marea națiune a Iranului vor oferi o lecție de neuitat opresorilor internaționali infernali”, a scris Larijani.

Martori oculari au declarat pentru Reuters că locuitori din mai multe cartiere ale Teheranului au ieșit în stradă pentru a sărbători după ce Donald Trump a anunțat moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei.

Reuters menționează că nu are corespondenți pe teren în Iran, unde guvernul monitorizează strict activitatea presei străine și controlează în mare măsură mass-media locală.

În pofida acestor restricții, Reuters menține legătura cu numeroase surse din Iran, monitorizează mass-media locală și urmărește materiale publicate pe internet și rețelele sociale, verificându-le cu atenție înainte de a le folosi în reportaje.

Pe platforma X circulă o înregistrare video în care se aud strigăte de bucurie într-un cartier de blocuri, pe timpul nopții.

