PSD lansează consultare internă extinsă pentru viitorul coaliției de guvernare
Partidul Social Democrat (PSD) a decis să extindă consultarea internă privind implicarea sa în coaliția de guvernare, printr-un vot unanim al Biroului Permanent Național (BPN). Această decizie vizează clarificarea poziției partidului cu privire la continuarea alianței cu PNL, USR și UDMR, precum și la eventualele schimbări în conducerea guvernului.
Consultarea internă va include întrebări suplimentare care vor stabili dacă PSD dorește să rămână la guvernare și în ce condiții. Votul intern va analiza inclusiv dacă partidul susține continuarea coaliției cu Ilie Bolojan ca prim-ministru sau dacă ar prefera un alt premier din partea PNL, spun surse apropiate acestei chestiuni.
Poziția PSD față de USR
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat pentru G4Media că votul intern va decide și viitorul coaliției cu Uniunea Salvați România (USR). Astfel, membrii PSD vor putea exprima dacă vor să continue alianța cu USR sau să guverneze fără acesta, înainte de adoptarea unor proiecte importante pentru 2026.
”Da. Dacă hotărâm, că nu rămânem (în coaliție – n.red.), răspunsul e clar și nu mai contează nuanțele cu USR, cu Bolojan, fără USR și așa mai departe.
Dar dacă răspunsul e DA și e într-o proporție mare, DA, rămânem în guvernare, atunci în ce formă? Ca până acum, într-o formă de coaliție mai restrânsă, sau cu o altă conducere la nivelul Guvernului? Vreau să facem această consultație”, arată acesta.
Această consultare internă are loc la doar opt luni după formarea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR, cu Ilie Bolojan la conducerea guvernului. Momentul este crucial, deoarece primul ministru urmează să prezinte proiectul de buget pentru 2026 și reforma pensiilor pentru militari, polițiști și angajații din serviciile de informații.
”Pentru că n-am cum să nu văd, sunt președintele PSD-ului și în toată această perioadă și eu, și colegii mei, primvicepreședinți, secretarul general Manda avem întâlniri în teritoriu public cu PSD, nu doar militanții, nu doar membrii, ne reproșează. Ne reproșează faptul că am făcut această alianță cu USR-ul. Avem chestiuni care ne despart. Ne despart, dacă vreți, dezvoltăm, dar ne despart foarte multe lucruri. Până la urmă, USR-ul și-a făcut partid cu plăcuța suedeză contra PSD-ului. Și nu pot să spun, aș minți să spun că relația între PSD și premierul Ilie Bolojan a fost una extraordinar de lină și constructivă în aceste luni. Și atunci e absolut normal să întreb colegii, cei care au hotărât să intrăm la guvernare în urmă cu 10 luni, dacă mergem în continuare așa”, continuă Sorin Grindeanu.
