Partidul Social Democrat (PSD) a decis să extindă consultarea internă privind implicarea sa în coaliția de guvernare, printr-un vot unanim al Biroului Permanent Național (BPN). Această decizie vizează clarificarea poziției partidului cu privire la continuarea alianței cu PNL, USR și UDMR, precum și la eventualele schimbări în conducerea guvernului.

Consultarea internă va include întrebări suplimentare care vor stabili dacă PSD dorește să rămână la guvernare și în ce condiții. Votul intern va analiza inclusiv dacă partidul susține continuarea coaliției cu Ilie Bolojan ca prim-ministru sau dacă ar prefera un alt premier din partea PNL, spun surse apropiate acestei chestiuni.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat pentru G4Media că votul intern va decide și viitorul coaliției cu Uniunea Salvați România (USR). Astfel, membrii PSD vor putea exprima dacă vor să continue alianța cu USR sau să guverneze fără acesta, înainte de adoptarea unor proiecte importante pentru 2026.

”Da. Dacă hotărâm, că nu rămânem (în coaliție – n.red.), răspunsul e clar și nu mai contează nuanțele cu USR, cu Bolojan, fără USR și așa mai departe. Dar dacă răspunsul e DA și e într-o proporție mare, DA, rămânem în guvernare, atunci în ce formă? Ca până acum, într-o formă de coaliție mai restrânsă, sau cu o altă conducere la nivelul Guvernului? Vreau să facem această consultație”, arată acesta.

Această consultare internă are loc la doar opt luni după formarea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR, cu Ilie Bolojan la conducerea guvernului. Momentul este crucial, deoarece primul ministru urmează să prezinte proiectul de buget pentru 2026 și reforma pensiilor pentru militari, polițiști și angajații din serviciile de informații.