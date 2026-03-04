Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a anunțat, la „Prima News”, că PSD nu poate accepta reducerea pachetului social și că nu este corect ca responsabilitatea stabilității coaliției să fie pusă doar pe PSD. El a explicat că partidul nu poate să accepte orice și să fie de acord doar pentru că ceilalți doresc asta.

El a menționat că suma propusă de Ilie Bolojan în coaliție pentru bugetul 2026 este de 741,89 miliarde de lei, iar cei 3,4 miliarde care ar merge pentru programele sociale PSD reprezintă doar 0,4% din total. Budăi a arătat că este foarte puțin și că oamenii vor fi afectați în continuare de scumpirile la energie și alte produse. El a spus că bugetul este făcut „fără suflet” și că trebuie să ne gândim că oamenii devin tot mai săraci și că trebuie să îi ajutăm să treacă mai ușor prin această perioadă.

Budăi a precizat că PSD va convoca urgent conducerea partidului pentru a discuta bugetul și că vor lua o decizie rapid și o vor comunica.

El a explicat că, deși PSD are concepții diferite de celelalte partide din coaliție și a criticat unele măsuri, a fost corect și pragmatic în momentele importante și a asigurat stabilitatea coaliției. Totuși, Budăi a subliniat că stabilitatea nu depinde doar de PSD, ci și de celelalte partide și de Bolojan, și că toate partidele trebuie să fie egale la masa dialogului și toate măsurile să fie tratate la fel. El a mai spus că PSD va rămâne pragmatic și va răspunde rapid la această situație.

„Nu putem să facem orice şi PSD să fie de acord. Nu se mai poate. Ceea ce domnul Bolojan a propus azi în coaliţie e 741,89 miliarde de lei. Suma de 3,4 miliarde care înglobează ceea ce PSD a propus în acest program de socialitate, înseamnă 0,4% în acest total. Oameni buni, chiar 0,4% reprezintă o problemă? Gândiţi-vă că mai vine şi încă un impact suplimentar de la explozia preţurilor petroliere din cauza acestui război care se poartă aici. Ce fac oamenii ăştia? Dumnezeule, chiar nu înţelegem? Avem un buget aşa, o matematică fără suflet. Chiar nu ne gândim că oamenii ăştia vor deveni din ce în ce mai săraci? Nu putem să-i ajutăm un pic să treacă de perioada asta? Este de neimaginat pentru mine acest aspect. Vom discuta cu toţi liderii din ţară, vom discuta cu liderii din localităţii noastre din ţară şi vom lua o decizie imediată şi o vom comunica. Eu cred că până acum, cu toate criticile pe care le-am avut, pentru că suntem patru partide diferite, trei pe partea dreaptă, noi suntem singuri pe partea stângă, avem concepţii diferite, avem politici diferite, avem electorate diferite, chiar dacă nu am fost de acord cu unele măsuri şi le-am criticat public, dar în momentul în care a trebuit să fim pragmatici la asumări de răspundere, cu toate criticile pe care le-am primit de la populaţie, cu toate pierderile electorale, am fost corect asumaţi şi am asigurat în momente cheie stabilitatea acestei coaliţii. Însă trebuie să conştientizăm cu toţii, chiar şi domnul Bolojan, că stabilitatea acestei coaliţii nu stă doar în PSD, stă şi în celelalte partide şi în domnul Bolojan, în capacitatea de dialog în cazul coaliţiei, astfel încât să fie toate partidele egale la masa dialogului şi toate măsurile să fie egale. (..) Vom fi extrem de pragmatici, aşa cum am fost până acum şi ne-am asumat şi am votat la asumări de răspundere şi alte moţiuni, acum vom avea un răspuns în termenul cel mai scurt”, a subliniat Budăi.

Marius Budăi a spus că și-ar dori ca toți cei patru lideri de partide din coaliție să iasă și să declare că s-au înțeles asupra pachetului social și de sprijin și că nu vor interveni în el. El a adăugat că este foarte important ca această coaliție să ajute categoriile vulnerabile și că PSD nu vrea să își asume singur acest pachet.

Despre posibilitatea ca PSD să iasă de la guvernare, Budăi a explicat că reducerea pachetului social este inacceptabilă pentru partid. El a spus că decizia se va lua împreună în coaliție, dar că nu este corect ca responsabilitatea stabilității politice să cadă doar pe PSD. El a subliniat că PSD nu poate fi de acord cu orice și că situația nu mai poate continua așa.