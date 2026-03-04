România investește 195 milioane de lei în infrastructura locală prin Programul „Anghel Saligny”.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a semnat recent 20 de noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, cu o valoare totală de 195.118.206,63 lei. Aceste proiecte vizează modernizarea infrastructurii locale și îmbunătățirea calității vieții în comunitățile din România.

Printre prioritățile noilor investiții se numără:

Extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă potabilă, pentru a asigura accesul tuturor locuitorilor la apă sigură;

Construirea și reabilitarea stațiilor de epurare a apelor uzate, precum și modernizarea rețelelor de canalizare menajeră.

Aceste măsuri vor contribui la reducerea poluării și la creșterea standardelor de sănătate publică în localități.

Pe lângă proiectele de apă și canalizare, fondurile vor fi folosite și pentru alte domenii. Un astfel de domeniu este implementarea sistemelor inteligente de distribuție a gazelor naturale, care optimizează consumul și cresc siguranța alimentării.

De asemenea, fondurile vor fi folosite și pentru modernizarea drumurilor locale și a infrastructurii rutiere, facilitând accesul rapid și sigur între localități.

„Aceste investiţii sunt menite să asigure o infrastructură edilitară de bază în localităţile din România, astfel încât toţi cetăţenii să beneficieze de condiţii moderne de viaţă”, a precizat ministrul Dezvoltării, potrivit unui comunicat de presă.

Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” este un program multianual coordonat de Cseke Attila prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), dedicat modernizării infrastructurii de bază în localitățile din România. Scopul principal al acestui program este creșterea standardelor de viață prin investiții durabile și eficient gestionate.

Programul se concentrează pe patru domenii majore. În primul rând, infrastructura rutieră beneficiază de reabilitarea și modernizarea drumurilor județene și locale, inclusiv poduri, podețe și variante ocolitoare, facilitând mobilitatea și siguranța cetățenilor. În al doilea rând, programul sprijină extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, esențiale pentru sănătatea publică.

Canalizarea reprezintă al treilea pilon, prin construirea și extinderea rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare a apei uzate, reducând poluarea și protejând mediul. În fine, extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale completează pachetul de investiții, oferind acces mai sigur și mai eficient la energie pentru gospodării și agenți economici.