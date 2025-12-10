Într-o postare amplă pe Facebook, Călin Georgescu a transmis un mesaj de omagiere dedicat generalului în rezervă Radu Theodoru, evocând rolul acestuia în spațiul public și percepția sa ca figură istorică pentru mulți dintre cei care îl cunoșteau.

Georgescu reia într-un discurs structurat ideea că moștenirea morală a veteranilor reprezintă un reper pentru societate și o responsabilitate pentru cei rămași. El își deschide mesajul printr-o formulare simbolică, afirmând:

„Generalul Radu Theodoru a trecut la cele veșnice, în Patria Cerească. S-a mutat la Cer o stea a demnității românești, iar Cerul s-a aprins de lumina poveștii vii a unui mare patriot român, inimă de leu”, a scris Georgescu pe Facebook.

Mesajul se concentrează însă nu doar pe evocarea unei personalități, ci și pe sublinierea unei datorii morale. Georgescu notează:

„Pe pământ rămâne datoria noastră: să nu uităm. Un popor care își uită eroii este un popor condamnat la pierzanie”.

El introduc astfel ideea că recunoașterea contribuției veteranilor și a persoanelor care au participat la evenimente istorice importante reprezintă un element identitar și un reper social.

O parte consistentă a mesajului este dedicată discuției despre statutul veteranilor în societatea actuală. Georgescu formulează o poziție fermă legată de modul în care aceștia ar trebui percepuți și sprijiniți.

În text, el afirmă:

„Veteranii de război nu sunt o statistică, nu sunt o povară, ci însăși temelia libertății pe care pășim”.

În continuare, el vorbește despre responsabilitatea statului în raport cu acești oameni, subliniind:

„Statul român are o obligație morală și sacră: să le ofere respect, grijă și sprijin total, necondiționat – nu din milă, ci din recunoștință”.

Mesajul urmărește să arate că sprijinul instituțional nu trebuie să fie perceput ca o formă de concesie, ci ca o datorie care derivă din contribuțiile aduse de veterani.

Omagiul public cuprinde și un paragraf dedicat familiei generalului. Georgescu scrie:

„Dumnezeu să-l odihnească în ceata drepților, să mângâie și să întărească familia sa – condoleanțe”.

Acest segment, inserat după partea dedicată rolului veteranilor, oferă o închidere firească a secțiunii comemorative.

Informațiile privind decesul generalului Radu Theodoru au fost făcute publice în dimineața zilei de 9 decembrie, când familia a transmis vestea prin intermediul rețelelor sociale.

Fiica sa a publicat un mesaj în care l-a descris drept o persoană devotată principiilor sale și atașată profund de valorile patriotice. Relatarea familiei a fost preluată în presă și a generat reacții din partea celor care i-au urmărit activitatea de-a lungul timpului.

Generalul Radu Theodoru, cunoscut pentru cariera sa militară, dar și pentru activitatea publicistică, a trăit până la vârsta de 101 ani. Plecarea lui a determinat numeroase reacții de comemorare, atât din partea apropiaților, cât și din partea unor personalități publice.