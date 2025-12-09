Întrebat în interviul acordat publicației slovace Marker dacă este pro-rus, Călin Georgescu a declarat că se consideră patriot și că este de partea celor care își iubesc țara. El a explicat că respectă liderii care iubesc țara lor, inclusiv pe președinții Trump și Putin, și că nu își propune să intre în mintea lor sau să le judece intențiile.

„Sunt patriot. Asta e problema lor, nu a mea. Eu sunt de partea patrioților. De partea oamenilor care își iubesc țara. Am spus că îi respect pe liderii care își iubesc țara – asta se aplică și pentru președintele Trump, și pentru președintele Putin. Atât. Nu este treaba mea să intru în mintea lor”, a spus Georgescu întrebat de ce e considerat pro-rus.

Referindu-se la afirmațiile lui Mircea Geoană, potrivit cărora Rusia ar fi capabilă să influențeze alegerile din România, Georgescu a afirmat că întreaga construcție are și o altă față. El a spus că, dacă ar fi adevărat că rușii, prin TikTok, pot decide rezultatul unor alegeri, atunci România nu mai are democrație.

„Toată această construcție are și o altă față. Dacă ar fi adevărat că rușii, prin TikTok, pot decide rezultatul unor alegeri, atunci nu mai avem democrație. Zero democrație. Dacă cineva chiar crede că un scrutin poate fi decis de o intervenție externă, înseamnă că sistemul e nul”.

În continuare, Călin Georgescu a comentat că persoana la care se făcea referire este „un globalist pur sânge” și că nu mai este nimic de comentat.

„Cât despre domnul la care v-ați referit, este un globalist pur sânge. Nu mai e nimic de comentat”, a adăugat el.

Georgescu a subliniat că pentru el cel mai important este poporul său și că poziția sa a fost mereu clară: România trebuie să trăiască în pace cu vecinii și să aibă relații corecte cu marile puteri. El a explicat că are nevoie de relații foarte bune cu SUA, China și Rusia și că se consideră un om al păcii.

El a spus că în campania sa a vorbit mereu despre pace, spre deosebire de contracandidații săi care se concentrau pe război.

„Pentru mine important este poporul meu. Poziția mea a fost mereu clară: vrem să trăim în pace cu vecinii, vrem relații corecte. Avem nevoie de relații foarte bune cu marile puteri, ceea ce azi înseamnă SUA, China, Rusia. Eu sunt un om al păcii. În campania mea am vorbit mereu despre pace. Spre deosebire de contracandidați, care vorbeau despre război. Eu sunt pentru pace. Și știu un lucru: cel mai important este dialogul. Trebuie să vorbești, nu să bombardezi”, a adăugat Georgescu.

Despre războiul din Ucraina, Călin Georgescu a explicat că acesta nu este despre Ucraina, ci despre viitorul Europei. El a subliniat că, potrivit declarațiilor președintelui Trump, în fiecare săptămână mor între 5.000 și 7.000 de bărbați, ceea ce reprezintă o tragedie.

„Războiul din Ucraina nu este despre Ucraina. Este despre viitorul Europei. Acesta este primul punct. Al doilea: președintele Trump a spus că în fiecare săptămână mor în Ucraina 5.000–7.000 de bărbați. Este o tragedie. Moartea fiecărui om este o tragedie. Nimeni nu ar trebui să moară așa. Suntem în al treilea mileniu”, a spus Georgescu.

El a menționat că cei care cer continuarea războiului au „minți bolnave” și că lipsa dialogului a fost principala problemă:

„Pe cei care cer continuarea războiului îi consider „minți bolnave”. Orice s-ar fi întâmplat la început, a lipsit dialogul. Nu suntem animale, suntem oameni. Când refuzi dialogul, înseamnă că ai alt interes. Pacea trebuie impusă, nu cerșită. Nu întrebi „dacă vrem pace”. Pur și simplu o faci”, a mai spus Georgescu.

Călin Georgescu a evitat să comenteze cine poartă responsabilitatea pentru război, explicând că soluțiile trebuie căutate prin dialog. El a folosit o analogie din viața de familie: dacă soției unui om nu îi place ceva ce faceți, nu fugiți de acasă sau nu plângeți, ci vorbiți și rezolvați problema.

„Nu comentez. Uitați-vă la familie. Să spunem că soției dumneavoastră nu îi place ceva ce faceți. Ce faceți? Fugiți de acasă? Plângeți? Nu. Vorbiți. Poate are dreptate. Trebuie să rezolvați. La fel și între națiuni. Dacă citești Biblia o dată, de două ori, de trei ori, toate cele 10.000 de pagini, principalul mesaj este iubirea. Dacă nu înțelegem acest cuvânt, înseamnă că sunt alte interese la mijloc. Sau relația noastră cu Dumnezeu e foarte departe”.

El a subliniat că mesajul principal al Bibliei, citită cu atenție, este iubirea și că dacă oamenii nu înțeleg acest cuvânt, înseamnă că există alte interese la mijloc. Diplomația, a precizat Georgescu, poate rezolva orice între familie, între stat și între state.

„Diplomația poate rezolva orice între familie, stat și între state”, a spus Georgescu.

Călin Georgescu a explicat că NATO este o alianță defensivă și că aceasta este esența ei. Uniunea Europeană, a spus el, este importantă pentru dezvoltare, dar atunci când o alianță defensivă devine ofensivă, apar conflictele.

„NATO este o alianță defensivă. Așa s-a născut, aceasta este esența ei. Așa e în regulă, și eu susțin asta. Uniunea Europeană este și ea importantă, ajută la dezvoltare. Dar în momentul în care o alianță defensivă devine ofensivă, avem război. Iar eu nu sunt de partea războiului. NATO s-a schimbat în 2008, la summitul de la București, când s-a decis că Ucraina va deveni, cândva, membru. Această agendă a provocat conflictul dintre Rusia și NATO. NATO și-a schimbat abordarea total. Ucraina poate fi membră a UE, dar niciodată a NATO. Niciodată”, a adăugat Georgescu.

El a precizat că în 2008, la summitul de la București, NATO a decis că Ucraina va deveni, la un moment dat, membru, ceea ce a schimbat complet abordarea alianței și a provocat tensiuni cu Rusia. Georgescu a subliniat că Ucraina poate fi membru al UE, dar niciodată a NATO.

Referitor la ideea că NATO sau SUA ar fi provocat războiul, Georgescu a spus că nu poate judeca sau arăta cu degetul.