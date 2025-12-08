Președintele României, Nicușor Dan, a susținut, într-un interviu acordat publicației franceze Le Monde, decizia Curții Constituționale din urmă cu un an, prin care primul tur al alegerilor prezidențiale a fost anulat în contextul ingerințelor ruse în procesul electoral.

Șeful statului a explicat că mecanismele de manipulare identificate atunci justificau măsura excepțională luată de judecători și că statul român încă se confruntă cu vulnerabilități în fața campaniilor de dezinformare.

Întrebat dacă Rusia a manipulat alegerile anulate, președintele a afirmat, în termeni indirecți, că raportul Parchetului General publicat în septembrie descria existența unui mecanism complex care implica patru companii rusești de publicitate politică.

El a subliniat, potrivit relatării Le Monde, că și alte servicii de informații occidentale, inclusiv cele franceze, confirmau aceste constatări. În analiza prezentată, el a arătat că site-uri aparent dedicate sportului sau medicinei alternative au început brusc să promoveze un anumit candidat perceput ca fiind pro-rus, respectiv Călin Georgescu.

Președintele a mai transmis că intenționează să publice, în următoarele două-trei luni, un raport unificat care să reunească toate informațiile relevante și să le plaseze într-un context complet.

A subliniat însă că, deși serviciile de informații pot identifica semne ale unei ingerințe, demonstrarea ei ține de competențele contraspionajului și reprezintă un proces de durată, care poate necesita până la cinci ani. Cu toate acestea, el a insistat că există suficiente elemente care, puse cap la cap, indică existența influenței ruse în perioada electorală.

Întrebat dacă anularea alegerilor a fost justificată, președintele a transmis că apreciază fără ezitare această decizie ca fiind corectă. A adăugat că recâștigarea încrederii electoratului necesită timp, iar cetățenii trebuie să vadă efectiv că instituțiile statului lucrează în serviciul lor.

Le Monde: A trecut un an de când primul tur al alegerilor prezidențiale a fost anulat. Astăzi, sunteți în măsură să spuneți că Rusia a manipulat aceste alegeri? Nicușor Dan: Raportul Parchetului General, publicat în septembrie, descrie un mecanism care implică patru companii rusești de publicitate politică. Rapoarte realizate de alte servicii de informații, inclusiv cele franceze, confirmă acest lucru. Site-uri de internet, de obicei dedicate sportului, și altele, dedicate medicinei alternative, s-au concentrat brusc asupra candidatului (pro-rus) Călin Georgescu. Cred că voi putea publica, în următoarele două-trei luni, un raport care să reunească toate informațiile despre acest caz și să le pună în context. Serviciile de informații românești pot, desigur, să recunoască semnele unei ingerințe rusești, dar a o dovedi este mult mai dificil. Aceasta intră în competența contraspionajului și poate dura uneori între trei și cinci ani. Totuși, există suficiente informații care, odată reunite, pot demonstra că a existat influență rusă. Le Monde: A fost, deci, un lucru bun să se anuleze alegerile? Nicușor Dan: Fără îndoială.

Analizând ascensiunea Alianței pentru Unitatea Românilor (AUR), care se apropie de 40% în sondaje la un an de la anularea scrutinului, Nicușor Dan a explicat că votanții acestei formațiuni nu trebuie considerați extremiști sau pro-ruși.

În opinia sa, aceștia nu mai au încredere în partidele tradiționale și își doresc o schimbare clară.

Nicușor Dan a insistat că statul român trebuie să demonstreze prin fapte că luptă împotriva corupției și că răspunde preocupărilor reale ale oamenilor privind condițiile de trai, care cântăresc mai greu pentru populație decât temele geopolitice.

„Persoanele care votează AUR nu sunt nici extremiste, nici pro-ruse. Dar nu au încredere în celelalte partide. Vor o schimbare, orice schimbare. În prezent, cum recâștigăm încrederea lor? Este nevoie, și va dura timp, ca autoritățile să muncească pentru oameni. Cetățenii trebuie să vadă că există o luptă reală împotriva corupției. Ei sunt preocupați de condițiile de viață aici, în România, și mai puțin de problemele geopolitice”, a precizat Nicușor Dan.

În discuția despre valul de dezinformare care vizează, între altele, prezența trupelor franceze în România, președintele a admis că statul nu dispune în prezent de instrumentele tehnice necesare pentru a contraataca rapid astfel de campanii.

El a făcut referire și la recentele falsuri propagate online, inclusiv afirmația inventată potrivit căreia ar fi semnat un ordin de mobilizare a 200.000 de persoane.

A avertizat că instituțiile nu pot ancora automat o astfel de informație falsă atunci când aceasta se răspândește simultan pe numeroase platforme și ajunge la sute de mii de oameni.

„Nu avem o politică reală de apărare împotriva acestor campanii de dezinformare și manipulare. De exemplu, recent a circulat o informație falsă care afirma că aș fi semnat ordinul de a încorpora 200.000 de persoane în armată. Însă instituțiile noastre nu sunt în prezent capabile să detecteze automat o informație falsă răspândită pe mai multe site-uri și care ar ajunge, de exemplu, la 500.000 de persoane, și să răspundă corespunzător”, declarat Nicușor Dan.

Cu toate acestea, șeful statului a transmis că lucrurile se vor schimba în următoarele șase luni, perioadă în care România ar urma să dezvolte capabilități automate de detectare și reacție rapidă la campaniile de manipulare. El s-a declarat convins că aceste instrumente vor îmbunătăți semnificativ capacitatea statului de a proteja spațiul informațional.