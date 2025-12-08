Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, considerat figura centrală a celui mai controversat episod electoral din ultimele decenii, a ales să vorbească pentru publicația slovacă Marker.

După anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024, eveniment pe care îl descrie ca pe un demers folosit pentru a-l opri din cursa electorală, Georgescu a ales să-și facă apariția, în presa străină, chiar în ziua în care în România se desfășurau alegeri parțiale.

În dialogul cu jurnalistul slovac, Călin Georgescu a explicat că experiența campaniei l-a convins că nu este suficientă judecata critică, ci este nevoie de acțiune. El a susținut că atât comunismul, cât și actualul sistem globalist fac parte dintr-un model aflat în declin și că schimbările politice din mai multe state europene ar indica un moment de cotitură.

În viziunea sa, fără dimensiune spirituală nu poate exista democrație, iar pentru România credința ortodoxă ar avea un rol central în această reconstrucție.

REPORTER: În noiembrie–decembrie marcăm căderea comunismului. Au trecut 36 de ani. Cum ați descrie epoca în care trăim? CĂLIN GEORGESCU: Experiență. În campanie am înțeles că nu trebuie doar să judecăm, ci să acționăm. Să nu mai vedem doar partea goală a paharului, ci și pe cea plină. Comunismul a lăsat răni, trebuie să mergem mai departe. Avem o singură planetă. Ea poate satisface nevoile noastre, dar nu și lăcomia noastră. Experiența ultimilor ani arată că a venit timpul pentru un mare salt. Sistemul vechi se apropie de final. REPORTER: Prin „sistem vechi” vă referiți la…? CĂLIN GEORGESCU: La comunism și la sistemul globalist actual. REPORTER: Îl considerați deja „sistem vechi”? CĂLIN GEORGESCU: Da. Pentru mine e clar. E suficient să ne uităm în jur, să vedem ce se întâmplă. Schimbările din Polonia, Ungaria, Olanda, Cehia, Slovacia… A venit vremea schimbării. Václav Klaus spune că lucrurile sunt grave, ideologia a revenit în forță, sistemul nu funcționează, dar nu știm „în ce an al comunismului” suntem – metaforic: anii ’50, ’60, ’80. Havel spunea că nu poate exista democrație fără un sens al dimensiunii spirituale. Fără spirit nu există democrație. Pentru noi, în România, credința ortodoxă e esențială. Trebuie să înțelegem spiritul vremii. Legătura dintre spiritualitate și democrație este puternică.

Întrebat despre procesul în care urmează să fie judecat, Georgescu a afirmat că are încredere în dreptate și că este convins că adevărul va ieși la lumină. El a transmis că nu se teme de ceea ce urmează și că vede adevărul ca fiind mai puternic decât manipularea. Refuză însă să comenteze de ce este în continuare considerat o amenințare, deși a anunțat retragerea din viața politică.

Referitor la Nicușor Dan, devenit președinte după reluarea alegerilor, Georgescu a evitat o evaluare directă, indicând că realitatea din România poate fi observată de cetățeni și reflectată în presă. El a reiterat că nu se consideră politician în sens clasic, ci un om care acționează ghidat de credință și de ideea de independență națională.

REPORTER: În 2026 veți avea proces. Vă așteptați la un proces corect? CĂLIN GEORGESCU: Cred în dreptate. Este mai puternică decât manipularea. Sunt convins că adevărul va ieși la lumină. Nu am nicio teamă. REPORTER: După reluarea alegerilor, președinte a devenit Nicușor Dan. Ce fel de președinte este? CĂLIN GEORGESCU: Oamenii văd. Nu am nimic de adăugat. Întrebați-i pe ei cum arată România. Ziarele sunt pline de exemple. REPORTER: După aceste alegeri repetate, la care nu ați mai avut voie să candidați, ați anunțat că vă retrageți din viața politică. De ce? CĂLIN GEORGESCU: Pentru că, în primul rând, nu sunt „om politic” în sensul clasic. Sunt, înainte de toate, creștin. Cred în demnitatea și viitorul poporului meu și lupt pentru ele. E vorba de independență și libertate. REPORTER: Anunțul retragerii a fost consecința unor presiuni? CĂLIN GEORGESCU: Oamenii au uneori imaginații bolnave, au propriile lor proiecții și așteptări. Eu privesc lucrurile în alt registru: veșnicia, pacea planetei, viitorul României. Să faci totul în duhul lui Dumnezeu. E vorba de trezire. Nu doar în România, peste tot. Și va veni repede. REPORTER: Statul român nu v-a respectat decizia. Ați fost totuși pus sub acuzare pentru fapte grave. De ce încă vă consideră o amenințare, dacă ați anunțat că nu mai intrați în politică? CĂLIN GEORGESCU: Asta e problema lor, nu a mea. Trebuie să-i întrebați pe ei. Eu știu care e adevărul și știu ce putere au în mâini alegătorii români.

Georgescu a recunoscut că popularitatea sa ar fi crescut după anularea alegerilor și a afirmat că își dorește să facă ceea ce este util pentru România. A plasat viitorul într-un context internațional favorabil schimbării, menționând evoluțiile de la Washington și ideea unui „mare salt” pentru Europa.

În ceea ce privește o eventuală candidatură viitoare, a susținut că discuția este prematură, atâta vreme cât nu există claritate și transparență asupra alegerilor anulate din 2024.