Dan Andronic a spus că strategia de securitate lansată recent de președintele american Donald Trump marchează o schimbare radicală de paradigmă la nivelul NATO și al securității globale. El a subliniat că această strategie nu este una personală, ci reprezintă o decizie de stat a Statelor Unite, care activează mecanisme instituționale greu de inversat.

În opinia sa, odată puse în mișcare aceste planuri, bugete și obiective strategice nu mai pot fi schimbate rapid.

Andronic a amintit și de un moment din urmă cu aproximativ doi ani, când generalul american Ben Hodges, fost comandant al Forțelor Armate ale SUA în Europa, le-ar fi transmis europarlamentarilor că Europa are la dispoziție între trei și cinci ani pentru a-și construi o armată proprie, deoarece America nu va mai rămâne în această zonă.

Potrivit jurnalistului, ceea ce părea atunci un avertisment neoficial s-a confirmat acum prin strategia de securitate adoptată de SUA, care vorbește despre un parteneriat bazat exclusiv pe interese, nu despre unul necondiționat.

„Uite că a venit Donald Trump și a lansat o strategie de securitate care schimbă total paradigma NATO, paradigma de securitate de fapt la nivel mondial. Pentru că, și ceea ce lumea nu înțelege, este că nu-i strategia lui Trump. Este strategia Statelor Unite. Va declanșa niște mecanisme, se pun în mișcare, se fac niște planuri, se fac niște bugete, se fac niște lucruri pe care nu le întorci tot timpul, ca un portavion. Nu poți să faci cu el cum face un navomodelist cu portavionul, să faci viraje bruște pe lac. Nu există așa ceva. Și atunci, ceea ce vedem că s-a adoptat ar trebui să ne pună mult pe gânduri, foarte mult. Spuneam la un moment dat că generalul Ben Hodges, când a fost în Parlamentul European la Comisia de Apărare, acum un an, un an și jumătate, chiar doi, în care le-a spus într-o discuție privată, acum pot spune pentru că se vede din strategia de apărare, că aveți între 3 și 5 ani să vă construiți o armată. America nu va mai rămâne aici. Luați foarte în serios ceea ce vă spun. Era fostul comandant al Forțelor Armate. Și a venit într-un fel ca emisar neoficial. Să le spună: Pregătiți-vă că noi plecăm! E uite că după 2 ani noua strategie de securitate a Statelor Unite spune foarte clar că americani nu mai au un parteneriat necondiționat ci un parteneriat bazat pe interese și punctual”, spune Dan Andronic.

Adrian Severin a explicat că parteneriatul american a fost întotdeauna fundamentat pe interese și pe raporturi de putere, nu pe altruism. El a amintit că, imediat după întâlnirea de la Anchorage, a scris despre conturarea unei noi ordini mondiale, sugerând că retragerea americană din Europa nu este o opțiune politică temporară, ci o necesitate impusă de realități obiective.

În opinia sa, pentru a înțelege durabilitatea unei politici, trebuie analizat dacă aceasta este rezultatul unei construcții artificiale sau dacă este impusă de condiții concrete. Severin a subliniat că retragerea SUA din rolul de garant universal al securității europene este dictată exact de astfel de condiții obiective.

Fostul ministru de Externe a comparat situația actuală a Statelor Unite cu decizia luată de Mihail Gorbaciov în perioada 1989–1990, când Uniunea Sovietică a acceptat retragerea din Europa. Adrian Severin a spus că raționamentele sunt similare, diferența fiind că americanii au fost mult timp convinși că au câștigat definitiv Războiul Rece și că pot acționa ca unicul arbitru global.

El a explicat că lipsa unui adversar real a dus la o extindere continuă a angajamentelor americane, până în punctul în care liniile de comunicare, logistică și susținere militară au devenit prea întinse și nesustenabile. În acest context, retragerea nu mai este o alegere, ci o ajustare forțată.

„Parteneriatul american a fost totdeauna bazat pe interese. Nimic în relațiile internaționale nu se face în afara intereselor și, fără îndoială, în afara raportului de putere. Dar acum vreo câteva luni, sau mai exact imediat după întâlnirea de la Anchorage, am scris niște articole în care vorbeam despre felul în care credeam că se conturează noua ordine mondială după această întâlnire. De fapt, unele lucruri le consideram posibile și înainte, ceva mai demult. Plecarea americanilor din Europa nu este rezultatul unei alegeri și cu atât mai puțin rezultatul fanteziei unui domn numit Donald Trump. Ea este rezultatul necesității și este o politică americană. (…) Dacă vrem să socotim perenitatea, durabilitatea unei anumite politici, trebuie să verificăm dacă ea este o creație de laborator sau este impusă de nevoi obiective. Această plecare este impusă de nevoie obiective. În anul 2025, America în mod formal, pentru că informal, așa cum spuneți, deja dădea semene de multă vreme, face ceea ce a făcut Mihail Gorbachev, în 1989-1990, acea perioadă. Sunt exact aceleași raționamente, numai că americanii furați de ideea că ei au câștigat războiul rece și trezindu-se dintr-o dată, cum spunea Gorbachev, fără adversari, ceea ce spunea Gorbachev este cea mai mare lovitură pe care o poate da el Americii. Deci trezindu-se fără adversari și în mod spontan unicul polițist mondial și au zis că merge treaba așa și se pot extinde și s-au tot extins până când, practic, liniile de comunicare și de alimentare cu linia întâia a frontului, cu frontul, au devenit prea mari”, spune Adrian Severin.

Dan Andronic a punctat că noua strategie americană reflectă o reconfigurare clară a obiectivelor strategice, prin care SUA recunosc că nu mai pot apăra simultan toți aliații. Mesajul ar fi, în esență, că statele europene trebuie să înceapă să se apere singure.

„Până la urmă, capacitatea de apărare efectivă, pentru că ce fac ei este o reconfigurare a obiectivelor strategice. Adică s-au hotărât: nu îi mai apărăm pe toți, pentru că nu avem resurse să îi apărăm pe toți. Mai apărați-va și singuri”, punctează Andronic.

Adrian Severin a completat ideea afirmând că Europa s-a dezvoltat timp de decenii cu cheltuieli reduse de apărare, bazându-se pe umbrela americană. El a spus că multe state membre ale Uniunii Europene sunt slab dotate strategic, având o geografie dificilă și puține resurse naturale, iar securitatea lor a fost susținută fie de energia furnizată de Rusia, fie de protecția militară oferită de SUA.

Severin a precizat că, pentru Statele Unite, Rusia nu mai reprezintă URSS-ul din perioada confruntării bipolare. În vremea în care Washingtonul și Moscova își disputau supremația globală, nu existau alte puteri capabile să intre în jocul decizional la nivel mondial. Astăzi, contextul este complet diferit, iar America își mută prioritățile strategice, renunțând la rolul de garant absolut al securității europene.