Virgil Popescu, europarlamentar PNL și fost ministru al Energiei, a transmis că a sărbătorit Ziua Națională a României la Mar-a-Lago, alături de românii republicani din comunitatea românească din SUA.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Virgil Popescu a subliniat că, în opinia sa, valorile românești trebuie celebrate de români oriunde s-ar afla și că această ceremonie a reprezentat o nouă bornă în parteneriatul româno-american.

Popescu a menționat și că președintele României, Nicușor Dan, a trimis un mesaj video dedicat celor reuniți la eveniment.

Liberalul a afirmat că invitatul special a fost Bernd Lembcke, apropiat al familiei prezidențiale americane, cunoscut pentru coordonarea activităților domeniului de la Mar-a-Lago timp de trei decenii.

Virgil Popescu a remarcat că este pentru prima dată când ziua națională a unui stat este organizată în acest loc supranumit „Casa Albă de Iarnă” și s-a declarat mândru că românii din SUA au reușit acest lucru.

El a adăugat că s-a bucurat să fie prezent și le-a mulțumit organizatorilor, Claudio Pater și George Mioc, precum și comunității românești pe care a descris-o drept „vibrantă și unită”.

Reședința lui Donald Trump din statul Florida, Mar-a-Lago, are peste 120 de camere, 33 de băi și un teren de golf.

Vila a fost ridicată între 1924 și 1927 de moștenitoarea imperiului General Foods, Marjorie Merriweather Post, complexul care o înconjoară având o suprafață și clădirile propriu-zise ocupând o suprafață de 5.810 metri pătrați.

Mar-a-Lago se află pe o insulă din Comitatul Palm Beach din Florida și are Oceanul Atlantic la est.

După ce Post a murit în 1973, a lăsat proprietatea drept moştenire guvernului american pentru a ţine locul Casei Albe în perioada iernii. Însă preşedinţii americani nu şi-au putut permite să trăiească în stilul lui Marjorie Merriweather Post.

Richard Nixon a preferat “Casa Albă” din Key Biscayne, Florida, iar Jimmy Carter nu a fost interesat. Costul imens de întreţinere, taxele anuale de aproximativ 1-3 milioane de dolari şi dificultatea menţinerii securităţii diplomaţilor au condus la decizia guvernul federal de a restitui proprietatea Fundaţiei Post în anul 1981.

Complexul a fost cumpărat de Donald Trump în 1985 pentru 10 milioane de dolari.

La începutul anilor ’90, pe când se confrunta cu dificultăți financiare, Trump a transformat proprietatea într-un club privat, care, spre deosebire de alte resorturi de lux din Palm Beach precum Everglades Club, accepta ca membrii inclusiv evreii, persoanele de culoare şi „oameni care încearcă să atragă atenţia asupra lor”, potrivit unui membru Everglades.