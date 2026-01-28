Virgil Popescu a ridicat problema diferențelor structurale dintre regiunile Uniunii Europene în cadrul unei discuții purtate în Comisia ITRE a Parlamentului European, subliniind că piața unică a energiei nu funcționează uniform în lipsa unor rețele moderne și bine conectate.

„Preţuri mai mici la energie în România, în Europa de Sud – Est – de la promisiuni la fapte! Cum se asigură Comisia Europeană că „Pachetul de interconectare” este implementat într-un ritm accelerat, astfel încât să rezolvăm blocajele din Europa de Sud – Est care generează preţuri ridicate la energie? Aceasta a fost întrebarea amplă şi directă pe care i-am adresat-o astăzi comisarului european pentru Energie, Dan Jørgensen”, transmite europarlamentarul PNL Virgil Popescu.

Oficialul român a atras atenția că statele din Europa de Sud-Est sunt în continuare dezavantajate din punct de vedere al infrastructurii energetice, ceea ce se reflectă direct în costurile suportate de consumatori și industrie.

În intervenția sa, Virgil Popescu a subliniat că problema nu ține doar de capacitățile de producție, ci mai ales de infrastructura de transport și de interconectare dintre statele membre.

„În intervenţia mea, am subliniat îngrijorările legate de viteza implementării şi de efectele concrete ale acestor măsuri asupra scăderii preţurilor la energie, atât pentru consumatori, cât şi pentru industrie. Fără interconectări reale, fără reţele moderne şi fără investiţii accelerate, piaţa unică a energiei rămâne doar un concept”, a declarat europarlamentarul liberal.

Potrivit acestuia, întârzierile în dezvoltarea rețelelor europene perpetuează fragmentarea pieței și mențin volatilitatea prețurilor, în special în regiunile periferice ale Uniunii.

Discuția cu Dan Jørgensen s-a concentrat pe „Pachetul de interconectare”, un set de măsuri care vizează modernizarea și extinderea rețelelor de transport al energiei la nivel european. Pentru Virgil Popescu, ritmul de implementare al acestui pachet reprezintă un test al capacității Uniunii Europene de a livra rezultate concrete.

Europarlamentarul a subliniat că, fără termene clare, finanțare accelerată și prioritizarea proiectelor din regiunile vulnerabile, diferențele de preț dintre vestul și estul Europei riscă să se adâncească.

Virgil Popescu a insistat asupra faptului că prețurile ridicate la energie nu afectează doar consumatorii casnici, ci și competitivitatea industriei din Europa de Sud-Est. Lipsa unei piețe energetice funcționale pune presiune pe investiții, pe lanțurile industriale și pe capacitatea statelor de a atrage capital.

În acest context, oficialul român a reiterat obiectivul său principal: asigurarea unei energii mai accesibile, mai sigure și mai competitive pentru cetățeni și economie.

Virgil Popescu a anunțat că va continua demersurile la nivel european pentru ca soluțiile asumate de Comisia Europeană să fie puse în practică într-un ritm mai rapid, cu un tratament echitabil pentru toate statele membre.

„Voi continua să pun presiune pentru ca soluţiile să fie aplicate rapid şi echitabil, inclusiv pentru statele din Europa de Sud – Est”, a mai transmis europarlamentarul PNL.

Declarațiile vin într-un moment în care Uniunea Europeană încearcă să își consolideze securitatea energetică și să reducă volatilitatea prețurilor, iar modul în care va fi implementat pachetul privind rețelele europene de energie va avea un impact direct asupra credibilității politicilor energetice comune.