Virgil Popescu a transmis că a susținut menținerea pragului de întârziere de 3 ore, împreună cu păstrarea compensațiilor la nivelul actual. În același mesaj, europarlamentarul a precizat că se opune reducerii cuantumurilor despăgubirilor în situațiile în care zborurile sunt perturbate. El a indicat că aceste compensații ar trebui să rămână între 300 și 600 de euro, în funcție de distanța parcursă de pasager.

Potrivit lui, ideea este ca pasagerii să nu fie dezavantajați atunci când întârzierile sau anulările apar din motive care nu țin de ei. Din perspectiva lui, păstrarea regulilor actuale oferă mai multă predictibilitate și un cadru mai clar de protecție.

Europarlamentarul a mai declarat că a votat și pentru introducerea unor măsuri obligatorii de asistență în cazul pasagerilor care rămân blocați. El a menționat că pasagerii ar trebui să primească băuturi răcoritoare la fiecare două ore după ora inițială de plecare. De asemenea, a arătat că după trei ore ar trebui asigurată și o masă.

În cazul întârzierilor majore, Virgil Popescu a precizat că ar trebui să existe și posibilitatea de cazare peste noapte, pentru maximum trei nopți, în toate circumstanțele. Mesajul său sugerează că aceste obligații ar trebui să fie aplicabile fără excepții, astfel încât pasagerii să nu rămână fără sprijin atunci când situația se prelungește.

„Susțin drepturile pasagerilor europeni! Am votat astăzi pentru adoptarea unei poziții ferme, prin care transmitem clar că nu dorim restrângerea drepturilor pasagerilor și că protejarea acestora rămâne o prioritate! Am votat pentru: Menținerea pragului de întârziere de 3 ore și a compensațiilor la nivelul actual. Ne opunem reducerii cuantumurilor despăgubirilor pentru perturbările zborurilor. Acestea trebuie să rămână între 300 și 600 de euro, în funcție de distanța parcursă. Asistență obligatorie pentru pasagerii blocați: • băuturi răcoritoare la fiecare 2 ore după ora inițială de plecare;

• o masă după 3 ore;

• cazare peste noapte de până la 3 nopți pentru întârzieri majore — în toate circumstanțele”, transmite Popescu într-o postare pe Facebook.

Un alt punct susținut de europarlamentar vizează simplificarea procedurilor pentru obținerea compensațiilor și rambursărilor. El a explicat că operatorii aerieni ar trebui să trimită pasagerilor afectați de anulări sau întârzieri un formular precompletat în termen de 48 de ore de la incident.

Ulterior, pasagerii ar urma să aibă la dispoziție un an pentru a depune cererea. În acest fel, procesul ar deveni mai ușor de parcurs, fără drumuri inutile sau explicații repetate, iar solicitările ar fi mai bine documentate încă de la început.

Virgil Popescu a afirmat că a susținut gratuitatea pentru bagajul de mână, ceea ce ar însemna posibilitatea de a lua la bord un obiect personal, plus un bagaj de mână în anumite limite de dimensiune și greutate.

În același timp, el a cerut eliminarea costurilor suplimentare pentru familii și persoane vulnerabile, astfel încât adulții care însoțesc copii sub 14 ani să poată sta alături de aceștia fără taxe în plus.

Tot aici, el a inclus și situațiile pasagerilor cu mobilitate redusă, arătând că persoanele însoțitoare ar trebui așezate alături, fără costuri suplimentare. A mai menționat și ideea de prioritate la îmbarcare pentru pasagerii cu mobilitate redusă, pentru femei însărcinate, pentru sugari și pentru copiii aflați în cărucior.

„GRATUITATE pentru bagajul de mână: Un obiect personal (geantă, rucsac sau laptop) plus un bagaj de mână de maximum 100 cm (lungime + lățime + înălțime) și 7 kg. Fără costuri suplimentare pentru familii și persoane vulnerabile: Adulții care însoțesc copii sub 14 ani, precum și persoanele care însoțesc pasageri cu mobilitate redusă, trebuie să poată sta alături de aceștia fără taxe suplimentare. Prioritate la îmbarcare pentru pasagerii cu mobilitate redusă, femeile însărcinate, sugarii și copiii în cărucior. Persoanele însoțitoare trebuie să fie așezate pe locuri alăturate, fără costuri suplimentare”, a mai spus europarlamentarul.

Potrivit lui Virgil Popescu, poziția votată va fi transmisă Consiliului. Dacă nu vor fi acceptate toate amendamentele propuse, ar urma să fie convocat un Comitet de conciliere, pentru a se ajunge la o formă finală a proiectului de lege.

Europarlamentarul a spus că va continua să susțină drepturile pasagerilor, considerând că acest lucru înseamnă protejarea libertății de mișcare.