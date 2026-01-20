Marca Renault a comunicat că a vândut în 2025 un total de 1.628.030 de vehicule la nivel mondial, ceea ce reprezintă o creștere de 3,2% față de anul anterior pe segmentul cumulat autoturisme și vehicule comerciale ușoare. Progressul a fost generat în principal de avansul puternic al vânzărilor de autoturisme, care au crescut cu 10% și au ajuns la 1.292.000 de unități. Este al treilea an consecutiv în care marca înregistrează o evoluție pozitivă, cu o dinamică constantă pe tot parcursul anului (prima jumătate +2,7%, a doua jumătate +3,8%).

În Europa, Renault a urcat pe poziția a doua în 2025, cu 1.004.000 de vehicule înmatriculate (PC+LCV). Pe segmentul autoturismelor, creșterea a fost de 7,4% și s-a tradus într-o majorare a cotei de piață la 5,7%. Electrificarea a jucat un rol decisiv: 60% dintre vânzările europene ale mărcii au fost vehicule electrificate (full electric, full hybrid și plug-in hybrid), nivel cu 12 puncte procentuale peste anul anterior. Modelele electrice au înregistrat o creștere de 72,2% până la 151.939 unități, iar full hybrid-urile au avansat cu 17% până la 287.374 unități. Renault se situează totodată printre mărcile cu cele mai reduse emisii CO₂ din Europa, sub 90 g CO₂ per vehicul.

Performanță notabilă a fost înregistrată și în afara Europei, unde strategia „International Game Plan Renault 2027”, lansată în 2023, a generat o creștere a vânzărilor de 11,7%, până la 621.435 unități. Piețele internaționale au ajuns astfel să reprezinte 38% din totalul volumelor Renault. America Latină a crescut cu 11,3%, Turcia cu 8% (unde Renault s-a clasat pe primul loc), Coreea de Sud aproape și-a dublat cererea pentru marcă (+55,9%), iar Marocul a avansat cu 44,8%. În India s-a observat o revenire, cu +18,3% în a doua jumătate a anului și un plus de 27,4% în trimestrul al patrulea.

„Cu trei ani consecutivi de creștere și un avânt puternic al vânzărilor globale de vehicule de pasageri, Renault a demonstrat forța și consecvența strategiei sale. Abordarea noastră ofensivă și axată pe valoare în ceea ce privește electrificarea aduce rezultate concrete, poziționând Renault ca marcă inovatoare și de top. În 2025, creșterea pe plan european și expansiunea internațională au condus la performanțe sustenabile, satisfăcând așteptările clienților la nivel mondial prin produse adaptate fiecărei piețe”, a declarat Ivan Segal, Director global de Vânzări și Operațiuni al mărcii Renault.

Pe segmentul vehiculelor comerciale ușoare (LCV), marca a raportat 336.505 unități vândute în întreaga lume, o scădere de 16,5%, influențată de situația pieței europene și de schimbările de gamă (ieșirea treptată a modelului Express și lansarea treptată a noii game Master).

Totuși, după o primă jumătate dificilă, vânzările LCV s-au îmbunătățit progresiv în a doua parte a anului. În Europa, marca a ocupat locul doi pe segmentul LCV, iar în America Latină vânzările au crescut cu 17,2%. Modelele electrice au continuat să câștige teren, ajungând la 10,1% din total și marcând o creștere de 90% față de 2024, sprijinită de lansarea Master E-Tech.

În România, Renault a încheiat anul 2025 cu o cotă de piață de 8,44% și un total de 14.757 vehicule înmatriculate, ceea ce o plasează pe locul doi la nivelul mărcilor importate, atât pe segmentul autoturismelor, cât și al vehiculelor comerciale ușoare.

Clio a fost cel mai vândut model Renault pe piața locală și a ocupat primul loc în topul general al modelelor importate. Vânzările de vehicule electrificate au crescut, reprezentând 28% din totalul autoturismelor Renault vândute, iar Renault 5 și Kangoo s-au regăsit în top 10 modele EV din România în 2025.

Pentru 2026, marca anunță noi lansări și o accelerare a electrificării în Europa, prin introducerea modelelor Renault 4 E-Tech și Twingo E-Tech, lansarea noii generații Clio 6 și prezentarea Megane MY 2026. În paralel, la nivel internațional, Renault pregătește extinderea modelului Boreal prin producție și export din Turcia, reintroducerea modelului Duster pe piața indiană și prezentarea unor noi modele în cadrul International Game Plan până în 2027.