Victoria lui Nasser Al Attiyah marchează primul triumf al constructorului Dacia în Raliul Dakar, performanță obținută la doar a doua participare a mărcii în această cursă legendară. Pilotul mai câștigase anterior Dakarul în anii 2011, 2015, 2019, 2022 și 2023, confirmându-și statutul de unul dintre cei mai titrați concurenți din istoria competiției.

Copilotul său, belgianul Fabian Lurquin, a obținut la rândul său o realizare importantă, aceasta fiind prima sa victorie în Raliul Dakar. Lurquin a mai participat anterior la competiție în calitate de copilot al francezului Sébastien Loeb.

Clasamentul final al cursei a fost completat de spaniolul Nani Roma, care a ocupat locul al doilea la volanul unui Ford, în timp ce poziția a treia i-a revenit suedezului Mattias Ekström, tot pe un model Ford. Sébastien Loeb, care a concurat pentru echipa Dacia Sandriders, a încheiat competiția pe locul al patrulea.

Această victorie confirmă performanța mașinii Dacia într-una dintre cele mai solicitante competiții auto din lume și consolidează poziția constructorului pe scena motorsportului internațional.

Raliul Dakar este una dintre cele mai dure și spectaculoase competiții de motorsport din lume, având o istorie care începe în anul 1978. Inițial, cursa a legat Parisul de capitala Senegalului, Dakar, traversând mii de kilometri de deșert, savană și teren accidentat. De-a lungul deceniilor, competiția a devenit un simbol al rezistenței extreme, atât pentru piloți, cât și pentru vehiculele implicate.

În primii ani, Dakarul s-a remarcat prin traseele sale imprevizibile și prin riscurile majore asumate de concurenți. Condițiile dure au transformat cursa într-un adevărat test de supraviețuire, iar numeroși constructori auto au folosit competiția pentru a-și demonstra fiabilitatea și performanțele tehnice. Din motive de securitate, raliul a părăsit Africa în 2009, fiind mutat în America de Sud, unde s-a desfășurat timp de mai bine de un deceniu.

Din 2020, Raliul Dakar are loc în Arabia Saudită, beneficiind de trasee vaste, dune spectaculoase și etape extrem de solicitante. De-a lungul timpului, competiția a evoluat semnificativ, introducând tehnologii moderne, reguli mai stricte de siguranță și categorii noi de vehicule. Cu toate acestea, spiritul Dakarului a rămas neschimbat, fiind asociat cu aventura, performanța și rezistența absolută.