Tragedie în lumea sportului! Organizatorii Raliului din Maroc au anunțat că pilotul francez Frédéric Baudry și-a pierdut viața în urma unui accident survenit în prima etapă a competiției.

Aceștia au scris pe Instagram că motociclistul ar fi „căzut în dune la kilometrul 97. El a fost preluat rapid de medici într-un elicopter medical care l-au transportat la spitalul din Zagora, unde a decedat din păcate la ora 16.45”.

David Castera, directorul evenimentului, a declarat că Baudry „lua parte la al doilea Rallye du Maroc, pentru că visul său era să participe la Dakar şi Marocul trebuia să-l pregătească pentru asta”.

View this post on Instagram

Lumea sportului este îndurerată și de pierderea lui Johan Neeskens, fost mijlocaș la Ajax Amsterdam și în echipa națională a Olandei. Fostul fotbalist s-a stins din viață duminică, la vârsta de 73 de ani, potrivit Federației Olandeze de Fotbal (KNVB).

Johan Neeskens a fost o piesă centrală în dezvoltarea faimosului „fotbal total”, un concept revoluționar introdus de Olanda în anii 1970. Considerat unul dintre cei mai influenți jucători ai acelei perioade, contribuțiile sale au fost esențiale pentru succesul echipelor din care a făcut parte.

La Ajax Amsterdam, Neeskens a fost un membru cheie al echipei care a câștigat de trei ori consecutiv Cupa Campionilor Europeni, între 1971 și 1973. Alături de Johan Cruyff, a format un duo remarcabil, care a scris un capitol de aur în istoria fotbalului european.

Pe scena internațională, Neeskens a jucat un rol crucial în echipa națională a Olandei, care a ajuns în finala Cupei Mondiale de două ori la rând, în 1974 și 1978. Deși Olanda nu a reușit să câștige titlul, stilul lor de joc inovator a lăsat o amprentă durabilă asupra fotbalului mondial. Neeskens a adunat 49 de selecții pentru echipa națională.

We’re deeply saddened by the sudden passing of Johan Neeskens.

Forever one of our greatest icons.

Rest in peace, Johan. 🧡 pic.twitter.com/JHlyWlOGWb

— OnsOranje (@OnsOranje) October 7, 2024