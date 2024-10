Federația olandeză de fotbal (KNVB) a anunțat dispariția lui Johan Neeskens, fost mijlocaș legendar al echipelor Ajax Amsterdam și Olanda, la vârsta de 73 de ani. Neeskens a decedat duminică, din cauza unei boli nespecificate, lăsând în urmă un imens gol în lumea fotbalului.

Johan Neeskens a fost un pilon al celebrului „fotbal total”, conceptul revoluționar introdus de Olanda în anii 1970. Fiind unul dintre cei mai importanți jucători ai acelei perioade, el a contribuit decisiv la succesele echipelor sale.

La Ajax Amsterdam, a făcut parte din echipa care a cucerit de trei ori consecutiv Cupa Campionilor Europeni între 1971 și 1973. Alături de Johan Cruyff, Neeskens a format un duo de vis care a marcat un capitol de aur în istoria fotbalului european.

Pe plan internațional, Neeskens a fost o figură esențială în echipa națională a Olandei, care a ajuns de două ori consecutiv în finala Cupei Mondiale, în 1974 și 1978. Deși Olanda nu a reușit să câștige trofeul, stilul lor inovator de joc a schimbat pentru totdeauna fața fotbalului. Neeskens a adunat 49 de selecții pentru echipa națională.

