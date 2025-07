Vestea dispariției sale a fost anunțată de clubul Farul Constanța printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, în care a fost exprimată tristețea față de pierderea unui simbol al echipei de la malul mării.

Dumitru Tănase a fost un produs al centrului de copii și juniori al Farului și și-a făcut debutul la echipa mare la vârsta de 19 ani, în anul 1965, într-un meci disputat la Brașov, împotriva formației Steagul Roșu. A jucat timp de 12 ani pentru „marinari”, între 1963 și 1975, și a bifat aproape 200 de meciuri în primul eșalon al fotbalului românesc. A fost un mijlocaș apreciat în echipa extrem de competitivă a Farului din acea perioadă, formată din jucători importanți ai vremii.

Pe parcursul carierei sale, Dumitru Tănase s-a remarcat nu doar prin constanță și calitate, ci și prin atașamentul profund față de clubul său de suflet. El a crescut în apropierea stadionului și a visat încă din copilărie să ajungă să joace pentru echipa locală, un vis care s-a împlinit odată cu debutul său. De-a lungul timpului, a fost înconjurat de nume mari din fotbalul românesc și a avut parte de meciuri memorabile, bucurându-se de susținerea a zeci de mii de suporteri din tribune.

Prin cariera sa și prin devotamentul arătat față de Farul Constanța, Dumitru Tănase a rămas în memoria suporterilor drept una dintre figurile marcante ale clubului. Farul și-a exprimat public condoleanțele față de familia îndurerată, subliniind importanța contribuției fostului mijlocaș la istoria echipei.

„Farul avea un meci la Brașov, cu Steagul Roșu. Antrenorul Peter Steinbach probabil că a avut ceva divergențe cu Moroianu. Nu l-a mai luat în lot și i-a zis lui Petre Comăniță: «Picule, cine joacă, mă, la juniori extremă dreapta?». «Uite, Tănase», a venit răspunsul. «Cheamă-l aici». M-am urcat în autocar și am plecat la Brașov. Vă dați seama lângă cine eram eu acolo, la 19 ani? Dinulescu, Bukkosi, Neacșu, Stancu, Bibere, Buzea, Tâlvescu… M-a băgat titular. Nu mă așteptam să joc titular la echipa mea de suflet. Am copilărit lângă stadion. Visul oricărui băiat care trecea pe str. Primăverii era să ajungă fotbalist, să calce măcar o dată gazonul terenului. Am jucat cu emoție și plăcere deosebită pentru Farul. E frumos pe stadion când te aplaudă 10.000–15.000 de spectatori din tribună. În plus, am cutreierat jumătate de lume cu Farul”, spunea Dumitru Tănase într-un interviu.