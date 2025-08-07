Oțetul de sumac este apreciat pentru frunzele sale spectaculoase toamna și rolul său în prevenirea eroziunii solului. Cu toate acestea, creșterea lui agresivă îl face dificil de controlat, transmite Homes and Gardens.

Planta dezvoltă rapid tufișuri și lăstari noi la distanțe mari de trunchiul principal, sufocând vegetația din apropiere. În unele zone din SUA, este considerat specie invazivă.

Alternativă recomandată: Irisul (Amelanchier) – înflorește primăvara, are un port compact și nu suprimă plantele învecinate.

Laurul este un arbust veșnic verde care crește rapid, motiv pentru care este folosit frecvent pentru garduri vii. Totuși, necesită tăieri frecvente și poate deveni sufocant pentru alte plante din grădină.

În plus, este toxic pentru oameni și animale, iar în regiunile umede este considerat plantă invazivă.

Alternativă recomandată: Holly-ul american (Ilex opaca) – plantă perenă, cu formă piramidală, densă și mult mai sigură pentru curte.

Nucul negru produce lemn valoros și fructe, dar eliberează o substanță toxică, juglona, care afectează grav plantele din jur. Rădăcinile, frunzele și cojile nucilor inhibă dezvoltarea altor specii.

În plus, are dimensiuni impresionante și necesită toaletări regulate, iar frunzele căzute sunt greu de gestionat.

Alternativă recomandată: Cireș ornamental (Prunus serrulata) – copac de talie mică, cu flori spectaculoase primăvara și fără riscuri toxice.

Salcia plângătoare este spectaculoasă, dar are un sistem radicular invaziv care caută apă, fiind capabil să deterioreze conductele, canalizările și fundația locuinței. În plus, coroana sa impune curățări frecvente din cauza crengilor și frunzelor care se desprind regulat.

Alternativă recomandată: Scorușul canadian (Cercis canadensis) – copac mic, cu flori roz și frunze în formă de inimă, ideal pentru spații urbane.

Stejarul este un arbore robust care oferă umbră și contribuie la absorbția dioxidului de carbon. Însă, dimensiunile sale (până la 40 m înălțime și 24 m lățime) îl fac nepotrivit pentru grădini. Frunzele, ghindele și crengile necesită strângere constantă, iar rădăcinile pot distruge alei, terase sau fundații.

Alternativă recomandată: Cornus kousa – arbore decorativ, care înflorește spectaculos în primăvară și are frunziș atrăgător toamna, fără a pune probleme structurale.