UE schimbă regulile pentru importurile de oțel de la 1 iulie:„Protejăm industria siderurgică europeană!”

Uniunea Europeană aplică, începând cu 1 iulie 2026, un nou set de măsuri destinate protejării industriei siderurgice europene în fața importurilor din afara spațiului comunitar. Noile reguli urmăresc să limiteze efectele concurenței neloiale generate de supraproducția globală de oțel și să ofere un sprijin suplimentar producătorilor europeni, într-un sector considerat strategic pentru economia Uniunii.

Europarlamentarul Virgil Popescu anunță că regulamentul, votat în Parlamentul European în luna mai, introduce cote tarifare pentru importurile de oțel, taxe vamale suplimentare pentru depășirea acestora și noi obligații privind trasabilitatea produselor siderurgice.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, europarlamentarul Virgil Popescu a salutat intrarea în vigoare a noilor măsuri europene.

„Protejăm industria siderurgică europeană! De la 1 iulie intră în vigoare noile reguli prin care Uniunea Europeană limitează importurile de oțel din afara UE, pentru a combate efectele concurenței neloiale generate de supraproducția globală și pentru a proteja un sector strategic al economiei europene. În luna mai am votat noul regulament privind protejarea pieței siderurgice din Uniunea Europeană, un pas important pentru susținerea producătorilor europeni și a locurilor de muncă din acest sector.”

Potrivit acestuia, noile reguli au rolul de a reduce impactul importurilor realizate la prețuri de dumping și de a crea condiții mai echitabile pentru producătorii europeni.

Virgil Popescu a prezentat principalele prevederi ale regulamentului care intră în vigoare de la începutul lunii iulie.

„Ce se schimbă de la 1 iulie 2026? ✔️ 18,3 milioane de tone de oțel pe an vor putea fi importate în UE fără taxe vamale suplimentare, în limita unor cote tarifare. ✔️ Pentru importurile care depășesc această cotă se va aplica o taxă vamală de 50%, valabilă pentru 26 de categorii de produse din oțel. ✔️ Jumătate din cota anuală este rezervată țărilor care au acorduri de liber schimb cu Uniunea Europeană, iar cealaltă jumătate rămâne accesibilă tuturor partenerilor comerciali.”

Practic, statele din afara Uniunii Europene vor putea continua să exporte oțel pe piața comunitară în limita cotelor stabilite, însă depășirea acestora va atrage plata unei taxe vamale semnificative.

Regulamentul introduce și cerințe suplimentare privind originea produselor siderurgice, pentru a împiedica evitarea restricțiilor comerciale.

„Ce înseamnă pentru exportatori? Statele din afara UE vor putea continua să exporte oțel pe piața europeană în limita cotelor stabilite. Importurile care depășesc aceste limite vor fi supuse taxei vamale de 50%, descurajând astfel afluxul de produse la prețuri de dumping. Totodată, importatorii vor avea obligația de a declara locul în care oțelul a fost efectiv produs („melt & pour” – topirea și turnarea metalului), pentru a împiedica ocolirea regulilor comerciale prin redirecționarea produselor prin alte state și pentru a crește transparența lanțului de aprovizionare.”

Potrivit europarlamentarului, noile obligații urmăresc să asigure o trasabilitate mai bună a produselor și să împiedice practicile prin care oțelul provenit din anumite state este redirecționat prin alte țări pentru a evita restricțiile comerciale.

Virgil Popescu consideră că noile măsuri vor avea efecte pozitive atât asupra competitivității industriei siderurgice europene, cât și asupra investițiilor în tehnologii moderne.

„Aceste măsuri vor contribui la protejarea industriei siderurgice europene, la menținerea locurilor de muncă și la crearea condițiilor necesare pentru investiții în tehnologii mai curate și mai competitive. Totodată, acest regulament reprezintă răspunsul Comisiei Europene la apelul pe care l-am lansat încă din martie 2025, alături de mai mulți colegi europarlamentari, prin care am solicitat măsuri concrete pentru sprijinirea producătorilor europeni și revitalizarea industriei siderurgice.”

Noul regulament face parte din strategia Uniunii Europene de consolidare a competitivității industriei grele și de protejare a sectoarelor considerate esențiale pentru economia europeană, într-un context marcat de supraproducția globală de oțel și de presiunile exercitate asupra producătorilor europeni de importurile la prețuri reduse.