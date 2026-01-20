Virgil Popescu arată că a votat pentru adoptarea „al 28-lea regim”, pe care îl descrie drept un set unic de reguli armonizate, aplicabil la nivel european. Eurodeputatul spune că obiectivul acestui cadru este să ofere condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile din întreaga Uniune Europeană.

În același mesaj, el afirmă că este nevoie de creștere economică și subliniază că, din perspectiva sa, mediul privat are capacitatea de a genera prosperitate. Popescu declară că a susținut și va continua să susțină companiile din România, iar votul său contribuie la formularea unor recomandări pentru viitoarea propunere a Comisiei Europene, care ar urma să vizeze un nou cadru juridic de sprijin pentru firmele din UE.

Virgil Popescu precizează că, prin acest cadru juridic, este propusă crearea unei Societăți Europene Unificate, prescurtat S.UE. Potrivit europarlamentarului, această formă ar fi aplicabilă societăților cu răspundere limitată, nelistate la bursă, care au sediul într-unul dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

El explică faptul că înregistrarea unei astfel de societăți ar urma să fie complet digitală și finalizată în maximum 48 de ore. Totodată, capitalul social minim ar fi de 1 euro, potrivit mesajului transmis de eurodeputat.

Pentru a facilita funcționarea acestui tip de firmă în piața internă, Virgil Popescu spune că este solicitată crearea unui portal digital multilingv unic. Acesta ar urma să fie operat de Comisia Europeană și să fie accesibil în toate statele membre.

Europarlamentarul menționează că un astfel de portal ar ajuta inclusiv la comunicarea digitală cu autoritățile și la accesul investitorilor la informații.

Virgil Popescu afirmă că obiectivul este facilitarea accesului S.UE-urilor la investiții, inclusiv prin mecanisme alternative de finanțare. În același timp, el vorbește despre introducerea unor scheme de protecție opționale.

„Ne propunem să facilităm accesul S.UE-urilor la investiţii, inclusiv prin mecanisme alternative de finanţare, asigurând totodată scheme de protecţie opţionale. Acestea pot include separarea drepturilor de vot de drepturile economice sau distribuirea profiturilor pe baza unor acorduri contractuale limitate ca durată sau valoare. De asemenea, am susţinut introducerea unor reguli clare pentru atragerea şi păstrarea talentelor de top, prin planuri de acţiuni pentru angajaţi şi opţiuni pe acţiuni, adaptate nevoilor startup-urilor şi scale-up-urilor”, subliniază europarlamentarul liberal.

Virgil Popescu face referire și la transferul de cunoștințe, menționând că Societățile Europene Unificate ar trebui să poată valorifica comercial cercetarea fundamentală.

El afirmă că sunt propuse măsuri care să stimuleze cooperarea dintre IMM-uri, startup-uri, scale-up-uri și instituțiile de cercetare din Uniunea Europeană.

În plus, europarlamentarul spune că aceste companii ar trebui să beneficieze de un mecanism specializat și accelerat de soluționare a litigiilor, care ar putea funcționa inclusiv în limba engleză.