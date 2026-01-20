Mark Hertling, militar american în retragere și fost comandant al Armatei SUA în Europa, a analizat alături de Bill Kristol consecințele pe termen lung ale deciziilor luate la Washington. Cei doi au vorbit despre cât de fragile pot deveni alianțele atunci când mesajele publice și acțiunile politice nu mai sunt predictibile.

În același context, dialogul s-a extins către teme care au rămas în prim-planul agendei internaționale. Au fost menționate preocupările lui Donald Trump legate de Groenlanda, dar și interesul Rusiei de a slăbi structurile internaționale și de a crea fisuri între aliați.

Bill Kristol a explicat că războiul din Ucraina este, în opinia sa, cel mai mare conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial. El a atras atenția că au trecut deja patru ani și că, deși subiectul începe să scadă în popularitate în spațiul public, situația trebuie urmărită în continuare, fiind vorba despre state puternice și despre riscuri care includ și dimensiunea nucleară.

„Am primit un mesaj de la un bun prieten din Ucraina în care mi-a prezentat situația actuală de pe front. El a insistat pe ideea de targetarea civililor. Am tot spus că Rusia a fost acuzată de peste 12.000 de crime de război, dar este mai mult de povestit aici. Mesajul pe care l-am primit nu vorbea despre linii pe o hartă sau cât de mult din teritoriu a cucerit fiecare forță. Dar, era vorba despre curent, căldură și frică. Rusia nu a reușit să cucerească mult teritoriu în prima linie, ci a lăsat Ucraina destul de mult timp în beznă. Rusia a adoptat o nouă strategie cu privire la atacuri. Lansează în continuare atacuri masive cu drone în încercarea de a scădea capacitatea defensivă a Ucrainei. Totuși, în prezent, au inclus și rachetele balistice în joc pentru a distruge și ultima fărâmă de infrastructură energetică. Atacurile Rusiei se concentrează pe civili”, explică fostul comandant al Armatei SUA în Europa, pentru EVZ.

Hertling a explicat că atacurile vizează în special civilii, iar loviturile asupra nodurilor de distribuție creează blocaje pentru orașe mari. În condiții de temperaturi extrem de scăzute, lipsa curentului și a căldurii aduce rapid probleme de sănătate, dificultăți legate de apă și salubrizare și o viață aproape imposibilă pentru oameni.

„Atacurile se focusează pe stații și noduri de distribuție de-a lungul teritoriului ucrainean. Astfel, creează un colaps pentru marile orașe. Un raport recent a descris atacuri cu un mix de drone și rachete balistice în timpul acestor perioade cu temperaturi extrem de scăzute, pe care orașe precum Kiev le experimentează. În Ucraina, este așteptat un nou val de aer polar. Astfel, fără curent, fără căldură, fără apă, fără posibilitatea de a găti mâncare, înseamnă condiții greu de suportat, dar și apariția bolilor”, a precizat Mark Hertling în cadrul podcastului.

În cadrul discuției, Hertling a susținut că reducerea implicării SUA este percepută ca o încurajare pentru Vladimir Putin. El a vorbit despre pierderile mari de pe front, inclusiv despre felul în care Rusia își aruncă soldații în atacuri costisitoare, dar a punctat că populația civilă este cea care resimte cel mai puternic impactul, mai ales iarna.

„În primul rând, Rusia continuă să piardă forțe, pentru că împing soldații în ceea ce ei numesc <carne de tun> și ajung să sufere din punct de vedere al numărului de victime. Și Ucraina este la fel. Dar, civilii din Ucraina ajung să sufere cel mai mult pentru că experimentează condiții groaznice de trai, cu o iarnă grea, fără curent sau electricitate. Sunt mulți experți care spun că economia Rusiei este la capătul puterilor și scade considerabil. Totul pentru ei este legat de vânzarea de petrol, pe care îl vând cu 25 de dolari per baril. Când te gândești la acest lucru, vedem că Europa ia măsuri. Dar, partenerul principal care a fost alături de Ucraina de la începutul războiului, SUA, face pași înapoi. Această situația nu va ajuta în suprimarea puterii lui Putin în viitorul apropiat”, spune expertul.

Discuția a inclus și sprijinul financiar european, în condițiile în care UE ar urma să ofere Ucrainei 90 de miliarde de dolari în perioada 2026–2027. Hertling a apreciat că suma este mare, dar nu suficientă dacă dispare contribuția americană.

El a explicat că încep să apară și diferențe de viziune în Europa privind achiziția de armament. Franța ar prefera prioritizarea industriei europene de apărare, în timp ce alți parteneri ar vrea ca Ucraina să poată cumpăra echipamente de oriunde. În același timp, Hertling a amintit că sistemul de contracte poate genera și cazuri de corupție, iar Volodimir Zelenski ar urma să ia măsuri inclusiv prin demiteri.