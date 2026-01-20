În cadrul unei conferințe de presă, generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a subliniat necesitatea ca România să aibă populația și structurile pregătite pentru situații de criză și pentru un eventual efort de război. Declarațiile au fost făcute în prezența generalului american Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al forțelor NATO în Europa.

„Trebuie să avem populație pregătită pentru crize, dar și pentru susținerea unui efort de război. Avem planuri împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU)”, a afirmat generalul Gheorghiță Vlad.

Întrebat despre riscul unui atac al Rusiei asupra unui stat membru NATO, cei doi oficiali au evidențiat caracterul imprevizibil al politicii Moscovei.

„Rusia este impredictibilă. Nu am informații despre când va ataca Rusia. De aceea pregătim aceste planuri, dar nu pot face o astfel de predicție în viitorul apropiat”, a spus șeful armatei române.

Generalul Grynkewich a menționat că NATO monitorizează îndeaproape evoluțiile din regiune, cu un accent special asupra situației din Ucraina.

Referitor la Republica Moldova, șeful armatei române a precizat că, deși Alianța nu poate interveni direct, sprijinul poate fi oferit prin formate precum „Coaliția de Voință”.

Un alt punct important discutat a fost securitatea în Marea Neagră. Gheorghiță Vlad a subliniat necesitatea consolidării forțelor navale pentru protejarea Zonei Economice Exclusive și a infrastructurii critice, precum platformele de exploatare a gazelor Neptun Deep sau cablurile submarine.

„Juridic, articolul 5 (din Tratatul NATO) nu poate fi activat pentru apărarea zonei economice exclusive (a României din Marea Neagră – n.r.). Dar asta nu înseamnă că nu ne apărăm zonele. Vom avea aliați, dacă va fi cazul. Dacă vă referiți la platformele din exploatarea Neptun Deep, toate platformele sunt teritoriu național. Infrastructura critică înseamnă și cablurile submarine. Este datoria statului român să își apere infrastructura. Trebuie să investim în forțele navale române. Protejarea infrastructurii critice e o misiune a MAI. MApN va acorda sprijinul necesar”, a conchis generalul Gheorghiță Vlad.

În cadrul unei vizite oficiale în România, generalul american Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) și al Comandamentului European al Armatei SUA (USEUCOM), a oferit clarificări cu privire la poziția NATO în contextul discuțiilor politice recente legate de Groenlanda și la speculațiile privind retragerea Statelor Unite din Alianță.

În cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Sibiu, generalul Grynkewich a subliniat că problema Groenlandei are o natură politică și nu afectează operațiunile militare. Oficialul american a menționat că nu s-a înregistrat nicio schimbare în misiunea NATO și că Alianța rămâne robustă în fața provocărilor externe.

„Problema Groenlandei este una politică, iar la nivel militar noi ne concentrăm pe ce ne-am concentrat dintotdeauna, de-a lungul Alianţei: să descurajăm şi să apărăm Alianţa împotriva oricărei ameninţări. Toţi şefii Apărării cu care am vorbit în mod obişnuit, nu a fost nicio schimbare în îndeplinirea misiunii noastre”, a afirmat generalul Grynkewich.

Generalul s-a declarat totodată recunoscător pentru implicarea României în consolidarea securității regionale și pentru angajamentul constant față de obiectivele NATO. Vizita sa în România include întâlniri cu președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, precum și o vizită la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu, alături de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.

Comentariile sale vin într-un context de îngrijorare legată de posibila redistribuire a trupelor americane din Europa, ca parte a noii strategii de apărare a administrației Trump, inclusiv mutarea unor unități către regiunea Indo-Pacific. În noiembrie 2025, SUA au retras 800 de militari din România, decizie contestată de autoritățile de la București.

În același timp, generalul Grynkewich a reafirmat încrederea în capacitatea forțelor europene și canadiene de a menține securitatea continentului și a precizat că NATO este pregătită să facă față oricărei crize sau situații de urgență. Într-un context regional tensionat, operațiunile NATO pe flancul estic, inclusiv programul „Eastern Sentry”, continuă să urmărească strict consolidarea apărării și descurajarea incidentelor, cum ar fi încălcările de spațiu aerian produse de dronele rusești în Polonia și fragmentele detectate pe teritoriul României.