Potrivit Ministerului Apărării, vizita subliniază „angajamentul ferm” al României și al NATO pentru consolidarea securității regionale și pentru întărirea apărării pe flancul sud-estic al Alianței. Luni, generalul american urmează să aibă o întrevedere cu președintele Nicușor Dan. Luna trecută, Grynkewich declara pentru POLITICO că reducerea efectivelor militare americane din Europa nu va afecta capacitatea de apărare a continentului.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că marți, 20 ianuarie, generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, și generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și șeful USEUCOM, vor efectua o vizită de lucru la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu și la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE) din Sibiu.

Potrivit MApN, vizita evidențiază „angajamentul ferm al României și al NATO pentru consolidarea securității regionale și întărirea posturii de descurajare și apărare pe flancul sud-estic al Alianței”.

Luni dimineață, generalul american Alexus G. Grynkewich, Comandantul suprem al forțelor Aliate din Europa, se va întâlni cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

Ulterior, la Sibiu, generalul Gheorghiță Vlad și generalul Grynkewich vor susține declarații de presă la sediul HQ MNC-SE, urmate de o sesiune de întrebări și răspunsuri, conform sursei citate.

Luna trecută, generalul american Alexus Grynkewich a declarat pentru POLITICO că reducerea efectivelor militare americane din Europa nu va afecta capacitatea de apărare a continentului, respingând astfel temerile privind diminuarea angajamentului SUA față de NATO.

„Am încredere în capacităţile” Europei şi Canadei, declarat generalul american cu patru stele la comandamentul operaţional militar al NATO din sudul Belgiei. „Suntem pregătiţi astăzi să facem faţă oricărei crize sau situaţii de urgenţă”, adăuga comandantul SACEUR.

Comentariile generalului Alexus Grynkewich au venit în contextul îngrijorărilor legate de retragerea anticipată a trupelor americane din Europa, parte a strategiei președintelui Donald Trump, care presupune redistribuirea forțelor către Indo-Pacific. În noiembrie 2025, SUA au retras 800 de soldați din România, decizie contestată de București. Reducerea efectivelor americane din Europa, care totalizează 85.000 de militari, a alimentat temeri privind angajamentul Washingtonului față de NATO.

Ca răspuns la amenințările Rusiei, NATO a anunțat în septembrie 2025 întărirea apărării pe flancul estic prin operațiunea defensivă Eastern Sentry, menită să reacționeze rapid la incidente precum încălcarea spațiului aerian aliat de drone rusești, inclusiv în Polonia și România, potrivit MApN.