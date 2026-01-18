Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Norvegia, Olanda, Regatul Unit și Suedia au emis o declarație comună în care își afirmă solidaritatea cu Groenlanda. În mesaj, cele opt țări arată că, în calitate de membri NATO, și-au asumat să întărească securitatea în Arctica, în interesul transatlantic comun.

Statele semnatare avertizează și că amenințările cu taxe vamale riscă să submineze relațiile transatlantice. În aceeași poziție comună este semnalat riscul unei „spirale descendente periculoase”, în contextul măsurilor anunțate de Donald Trump.

Aceasta este prima reacție coordonată la nivel european după ce liderul american a amenințat cu tarife suplimentare pentru țările care susțin Groenlanda și care se opun planului său de preluare a insulei arctice.

„Ca membri ai NATO, ne-am angajat să întărim securitatea în Arctica, în interesul transatlantic comun”, arată Finlanda, Franţa, Germania, Norvegia, Olanda, Regatul Unit şi Suedia în comunicatul comun cu Danemarca. „Ameninţările cu taxe vamale subminează relaţiile transatlantice şi prezintă riscul unei spirale descendente periculoase”, arată statele semnatare.

Donald Trump a anunțat sâmbătă că va introduce, de la 1 februarie, o taxă vamală suplimentară de 10% asupra importurilor din opt țări europene. Lista cuprinde Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Țările de Jos și Finlanda.

Trump susține că aceste state se opun planului său privind Groenlanda și invocă motive de „securitate națională”. În același mesaj, el afirmă că tarifele ar urma să crească la 25% de la 1 iunie, dacă nu se ajunge la un acord.

Liderul american a legat public această decizie de desfășurarea de trupe europene în Groenlanda, pe care a descris-o ca fiind o situație periculoasă pentru siguranța planetei.

Ambasadorii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene se reunesc duminică, la Bruxelles, într-o ședință de urgență. Reuniunea este convocată de Cipru, stat care deține președinția rotativă a UE în următoarele șase luni. Întâlnirea este programată să înceapă la ora 18.00, ora României, iar obiectivul este stabilirea unei poziții comune în fața amenințărilor tarifare venite din partea SUA.

În același context, premierul britanic Keir Starmer a spus că amenințările lui Trump sunt „complet greșite”. Starmer a declarat că Groenlanda face parte din Regatul Danemarcei și că viitorul ei este o decizie a groenlandezilor și a danezilor. El a mai afirmat că aplicarea de tarife aliaților pentru securitatea colectivă a NATO este complet greșită.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a calificat tarifele drept „inacceptabile” și a spus că Europa va răspunde unitar și coordonat dacă măsurile vor fi confirmate. La rândul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat că tarifele ar putea avea consecințe grave și ar submina relațiile transatlantice, subliniind nevoia de dialog și reacție coordonată.

Separat, publicația Bild anunță că o echipă de recunoaștere a armatei germane a primit ordin să părăsească imediat Groenlanda, la câteva zile după sosire. Echipa, formată din 15 soldați, ar fi primit ordinul duminică dimineață, de la Berlin, fără explicații oficiale. Potrivit aceleiași surse, nu este clar dacă retragerea are legătură cu tarifele anunțate de Donald Trump sau dacă există alte motive.

Cei 15 soldați din armată, forțe aeriene și marină au ajuns vineri în Groenlanda, ca parte a unei misiuni NATO, la invitația Danemarcei. Obiectivul misiunii a fost desfășurarea unor exerciții și evaluarea unor oportunități de instruire pe viitor. Desfășurarea a venit după ce o întâlnire între miniștrii de externe ai Danemarcei, Groenlandei și Statelor Unite a eșuat miercuri, la Washington.