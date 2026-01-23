Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, a spus la TVR Info că românii nu trebuie să fie îngrijorați. El a asigurat că NATO este puternic și unit, iar teritoriul României va fi apărat. Mesajul său a fost menit să reducă panica și să mențină moralul oamenilor, mai ales după ce președintele american Donald Trump a făcut declarații despre Groenlanda, un teritoriu protejat de NATO.

Generalul Gheorghiță a explicat că aceste afirmații ale lui Trump nu au slăbit unitatea comandanților militari din Alianță. El a subliniat că, în calitate de lider militar, are responsabilitatea să transmită încredere și stabilitate. În mesajul său, el a reamintit că NATO rămâne unit și că principiul apărării colective (Articolul 5 din Tratatul NATO) este respectat. România nu este singură în fața amenințărilor.

Ca stat de pe flancul estic al NATO, România joacă un rol important în securitatea regiunii, iar astfel de declarații transmit stabilitate și forță. Generalul Gheorghiță a spus că, așa cum s-a discutat în Comitetul Militar al Alianței, militarii vor menține unitatea NATO și vor face tot ce pot pentru a apăra teritoriul României și al celorlalți membri.

Comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa a transmis că regiunea Mării Negre rămâne foarte importantă pentru securitatea NATO.

„Așa cum am agreat și în cadrul Comitetului Militar al alianței, noi, militarii, ne vom menține poziția privind unitatea Alianței. Vom face absolut tot pentru a ne apăra teritoriul național și teritoriile membrilor noștri”, a declarat el.

Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul Alexus G. Grynkewich, a oferit o confirmare importantă privind solidaritatea NATO, venind de la cel mai înalt nivel militar. El a explicat că mesajul său întărește declarațiile anterioare și arată perspectiva Alianței atât din punct de vedere operațional, cât și strategic.

Generalul Grynkewich a povestit că a fost recent în România, unde a vizitat trupele franceze. El a spus că a văzut direct colaborarea dintre militarii din mai multe țări: un general român cu trei stele conducea trupele multinaționale, având alături un sergent-major canadian. Împreună, au mers să-l viziteze pe colonelul francez care conducea regimentul, unde nu erau doar militari francezi, ci și soldați din Luxemburg, Belgia și Spania. Această vizită a arătat, în opinia sa, cât de puternică este solidaritatea dintre membrii NATO.