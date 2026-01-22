Tehnicianul în vârstă de 80 de ani, Mircea Lucescu, a ajuns de urgență în spital după ce o răceală severă, apărută după Crăciun, i-a agravat starea cardiacă, pe fondul unor afecțiuni mai vechi. Surse apropiate situației medicale precizează că în perioada sărbătorilor, antrenorul a fost afectat de o gripă puternică, iar evoluția bolii s-a complicat din cauza vârstei și a problemelor cardiace existente. După ce un tratament inițial puternic nu a dat rezultatele așteptate, starea sa generală s-a deteriorat, necesitând reinternarea de urgență.

Mircea Lucescu confirmă reinternarea din cauza gripei severe înaintea semifinalei barajului pentru Cupa Mondială.

Selecționerul României, Mircea Lucescu, a confirmat pentru Golazo.ro că a mai fost internat la începutul anului și, după externare, a trebuit să revină în spital din cauza unei gripe severe, însoțite de febră de 39 de grade. Problemele de sănătate survin într-un moment delicat pentru echipa națională, care peste aproximativ două luni va întâlni Turcia în semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic.

Lucescu își planificase un program detaliat pentru această perioadă, incluzând monitorizarea atentă a jucătorilor români și analiza adversarului din luna martie. De asemenea, intenționa să fie prezent în ianuarie în Antalya, unde majoritatea echipelor din Superliga au efectuat cantonamentele de iarnă, însă starea de sănătate nu i-a permis deplasarea, atribuțiile fiind preluate de colaboratorii săi.

Din cauza problemelor medicale, Mircea Lucescu nu a putut fi prezent la meciurile recente din Superliga, desfășurate după reluarea competiției interne. De asemenea, planul său de a analiza detaliat adversarii a fost serios afectat, selecționerul neputând urmări partide importante din prima ligă a Turciei sau din cupele europene, unde evoluează jucători cheie ai echipei adverse. În aceste condiții, pregătirea „tricolorilor” pentru duelul decisiv este gestionată temporar de stafful tehnic, sub coordonarea indirectă a lui Lucescu.

Problemele cardiace ale selecționerului sunt bine cunoscute în fotbal: în 2009 a suferit o operație de urgență pe cord, în timp ce conducea Șahtior Donețk, imediat după revenirea din cantonamentul de vară din Elveția. La începutul anului trecut, Lucescu a trecut printr-o intervenție chirurgicală la șold, amânată inițial pentru a nu perturba pregătirea meciurilor României din Liga Națiunilor. În 2012, „Il Luce” a mai fost operat după un accident de circulație, toate aceste episoade contribuind la istoricul său medical complex.