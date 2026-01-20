Deputata liberală Raluca Turcan respinge ferm introducerea impozitului progresiv în România, considerând tema o „falsă teorie” relansată în dezbaterea publică de actori politici care, potrivit ei, nu vin cu soluții reale pentru problemele economice.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Turcan susține că un eventual sistem progresiv nu ar contribui la echitate socială și nici nu ar asigura venituri suplimentare la buget, ci dimpotrivă, ar readuce țara la un model care în trecut a generat efecte negative.

Parlamentara liberală afirmă că România a mai trecut printr-un astfel de model fiscal înainte de 2005, perioadă pe care o consideră restrictivă pentru mediul economic și pentru investiții.

„Când unii rămân fără idei și fără soluții, aruncă în spațiul public falsa teorie că impozitul progresiv salvează România și ne rezolvă toate problemele!Cei care susțin impozitarea progresivă au uitat complet faptul că românii au fost impozitați progresiv și agresiv până în ianuarie 2005, când PNL a introdus cota unică. Impozitul progresiv a ținut România pe loc, departe de investitori și de șansa la dezvoltare”, scrie Turcan, care nu crede că acest tip de taxare ar fi adus mai multă echitate socială, dimpotrivă.

Turcan amintește că înainte de introducerea cotei unice de 16%, România se confrunta cu probleme economice severe, presiune fiscală ridicată și evaziune masivă.

„Cu impozit progresiv, România a fost aproape de incapacitate de plată. Chiar dacă impozitul ajungea și la cota de 40% din venituri, evaziunea fiscală era la cote istorice”.

Potrivit acesteia, sistemul progresiv ar fi contribuit la expansiunea economiei subterane, afectând direct angajații și sistemele de contribuții.

„Cu impozit progresiv, economia subterană a înflorit, iar munca la negru era regula – impactul fiind devastator asupra angajaților, fără asigurări de sănătate și fără contribuții la pensie”, a afirmat deputata PNL.

Raluca Turcan arată că trecerea la cota unică de 16% ar fi avut efecte pozitive atât pentru buget, cât și pentru piața muncii.

„Cu o cotă unică de numai 16% s-au strâns mai multe venituri la bugetul de stat, sute de mii de contracte de muncă au ieșit la suprafață, iar România a devenit atractivă pentru investitori strategici”, a mai scris aceasta.

În locul creșterii taxelor, Turcan cere autorităților să se concentreze pe reducerea fraudei și a risipei bugetare.

„Soluția nu este să îi impozităm mai mult tot pe cei care își plătesc impozitele la timp. Soluția este să eliminăm frauda fiscală, tolerată de autorități prea mulți ani, din cauza căreia pierdem anual zeci de miliarde de lei”.

Totodată, parlamentara susține menținerea impozitelor reduse și reformarea administrației:

Turcan afirmă că reforma administrativă și reducerea risipei sunt căi mai eficiente decât majorările de taxe.

Contextul politic

Declarațiile Ralucăi Turcan vin în contextul în care o parte din scena politică readuce în discuție impozitul progresiv ca soluție pentru reducerea inegalităților sociale și creșterea veniturilor bugetare. Tema generează de ani de zile tensiuni între tabăra liberală, care susține cota unică, și formațiuni care promovează fiscalitatea progresivă.

Dezbaterea este relansată în perioada discuțiilor despre ajustări bugetare și nevoia de a reduce deficitul fiscal, pe fondul presiunilor interne și externe.