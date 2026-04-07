Proiectul offshore de gaze naturale din Marea Neagră, cunoscut sub numele de Neptun Deep, este considerat unul dintre cele mai importante proiecte energetice ale României din ultimele decenii. Dezvoltarea sa implică exploatarea unor resurse semnificative de gaze naturale, cu potențial de a consolida poziția țării în sectorul energetic european.

„Toată lumea vorbește despre Neptun Deep ca despre un proiect energetic strategic. Corect. Dar puțini vorbesc despre ce înseamnă pentru bugetul României”, a transmis acesta.

Potrivit declarațiilor fostului ministru al Energiei, Virgil Popescu, proiectul ar putea genera venituri totale de peste 20 miliarde de euro pentru bugetul României pe durata exploatării.

Sursele acestor venituri includ:

redevențe petroliere

impozitul pe profit

dividendele obținute din participația statului prin Romgaz

Aceste fluxuri sunt estimate să devină recurente începând cu anul 2027, odată cu debutul producției comerciale, și să se mențină pe o perioadă de cel puțin 20 de ani.

„România trebuie să își mențină traiectoria fiscală de scădere a deficitului. Reducerile de cheltuieli sunt necesare, dar țara noastră are nevoie și de creșteri structurale de venituri”, subliniază fostul oficial, indicând Neptun Deep drept una dintre soluțiile concrete. „0 taxe noi pe cetățeni sau firme pentru a genera aceste venituri”, a punctat acesta.

Indicator Valoare estimată Detalii 💰 Venituri totale la bugetul de stat 20+ miliarde € Provenite din redevențe, impozit pe profit și dividendele statului prin Romgaz, pe durata proiectului 💰 Venituri anuale recurente 1,5 – 2 miliarde € / an Începând cu 2027, odată cu debutul producției comerciale din Neptun Deep 💰 Contribuție totală la PIB 40+ miliarde € Include efecte indirecte: lanțuri de aprovizionare, locuri de muncă, investiții în infrastructură 💰 Impact fiscal asupra populației 0 taxe noi Veniturile sunt generate prin mecanisme fiscale existente, fără introducerea de taxe suplimentare

Conform estimărilor prezentate public, statul român ar putea încasa anual între 1,5 și 2 miliarde de euro după intrarea în producție a zăcământului.

Aceste sume ar avea caracter:

stabil

predictibil

corelat direct cu producția și prețul gazelor naturale

Dincolo de efectul bugetar direct, proiectul Neptun Deep ar putea genera un impact macroeconomic semnificativ, estimat la peste 40 miliarde de euro în PIB.

Acest efect include:

dezvoltarea industriei energetice și conexe

crearea de locuri de muncă directe și indirecte

investiții în infrastructură și servicii suport

creșterea competitivității regionale

Un element esențial subliniat în evaluările publice este faptul că aceste venituri nu necesită introducerea de taxe suplimentare.

Statul încasează prin:

mecanisme fiscale existente

participații deja deținute

venituri corelate cu producția și profitabilitatea

Această structură este considerată un exemplu de creștere fiscală non-inflationistă.

Nivelul estimărilor financiare este influențat direct de evoluția pieței energetice.

Calculul inițial a fost realizat pe baza unui preț de aproximativ 40–50 €/MWh (nivel 2023). Ulterior, piața a înregistrat valori mai ridicate, depășind 60 €/MWh, ceea ce ar putea crește veniturile totale cu 30–50%, fără modificări legislative.

În faza de dezvoltare, proiectul a trecut prin schimbări structurale importante, inclusiv retragerea companiei ExxonMobil și reconfigurarea cadrului de implementare.

În prezent, proiectul este în fază de execuție, iar producția este estimată să înceapă în 2027.