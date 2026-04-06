PSD cere renegocierea acordului privind coaliția de guvernare. Coaliția de guvernare traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani, după ce Partidul Social Democrat (PSD) a deschis oficial discuția despre modificarea protocolului politic. Surse din mediul politic indică faptul că social-democrații sunt dispuși la o concesie strategică importantă: renunțarea la funcția de prim-ministru programată pentru rotația din 2027, în schimbul unei schimbări imediate la vârful Executivului.

Potrivit informațiilor disponibile, PSD ar accepta menținerea coaliției doar în condițiile în care Partidul Național Liberal (PNL) decide înlocuirea actualului premier, Ilie Bolojan. Această poziție marchează o schimbare semnificativă de strategie, indicând că miza social-democraților s-a mutat de la rotația guvernamentală la controlul imediat al direcției politice.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că partidul nu mai poate susține actuala formulă de guvernare fără „schimbări majore”, sugerând explicit că inclusiv conducerea Guvernului trebuie regândită.

În lipsa unui acord rapid, PSD ia în calcul retragerea miniștrilor și trecerea în opoziție. Un astfel de pas ar avea consecințe directe: pierderea majorității parlamentare și deschiderea unei crize politice.

Mai mult, surse politice susțin că după consultările interne programate în jurul datei de 20 aprilie, social-democrații ar putea impune un termen-limită de 72 de ore pentru demisia premierului. O astfel de mișcare ar accelera declanșarea unor mecanisme constituționale, inclusiv posibilitatea depunerii unei moțiuni de cenzură.

În acest context, Ilie Bolojan a admis public că nu exclude varianta unui guvern minoritar. Deși România a mai funcționat în astfel de formule, acestea sunt considerate instabile și dependente de negocieri constante în Parlament.

Un guvern minoritar ar însemna adoptarea dificilă a legilor și o capacitate redusă de a implementa reforme, mai ales într-un context economic și geopolitic complicat.

Analiza situației indică patru direcții principale:

Menținerea actualului premier cu sprijin parlamentar fragil;

Căderea Guvernului prin moțiune de cenzură și formarea unei noi majorități;

Renegocierea coaliției, cu condiții impuse de PSD și schimbări la nivel executiv;

Preluarea guvernării de către PSD, inclusiv prin desemnarea unui nou prim-ministru.

Fiecare dintre aceste scenarii implică riscuri politice și economice, iar decizia finală va depinde de negocierile dintre partidele din coaliție și de poziționarea președinției, cu întâlniri deja în desfășurare la Palatul Cotroceni.

Din perspectivă strategică, mișcarea PSD poate fi interpretată ca o încercare de resetare a raportului de forțe în interiorul coaliției. Renunțarea la funcția de premier în viitor, în schimbul unei schimbări imediate, indică o prioritizare a controlului pe termen scurt.

Pentru PNL, decizia este complicată: menținerea lui Ilie Bolojan poate duce la pierderea guvernării, în timp ce schimbarea acestuia ar putea fi percepută ca o cedare politică.

Europarlamentarul liberal Virgil Popescu susține că social-democrații se îndepărtează accelerat de parteneriatul politic și că o ruptură ar putea deveni inevitabilă.

Declarațiile recente ale liderilor PSD și poziționările publice din ultimele zile indică o schimbare de strategie. Potrivit lui Virgil Popescu, partidul condus de Sorin Grindeanu se apropie de „linia de neîntoarcere” în relația cu liberalii.

Analiza acestuia sugerează că PSD nu mai caută o simplă renegociere a condițiilor din coaliție, ci pregătește terenul pentru o decizie radicală: ieșirea de la guvernare sau forțarea unei schimbări majore în Executiv.

„Eu observ că, din declarații în declarații, Partidul Social-Democrat merge spre ideea în care clar nu se mai întoarce, nu se mai poate întoarce. Adică mi se pare că este foarte aproape, dacă nu chiar a depășit linia de neîntoarcere în Coaliție, în acest fel. Și atunci mă întreb ce vor face în 20 aprilie.”, a spus Virgil Popescu, într-un interviu pentru Terra Sat, potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook.

Principalul punct de conflict rămâne funcția de prim-ministru. Conform declarațiilor liberalului, PSD transmite din ce în ce mai clar că nu îl mai susține pe Ilie Bolojan.

Pentru PNL, acest subiect reprezintă însă o limită strategică. Virgil Popescu afirmă că liberalii nu vor accepta ca un partener de coaliție să decidă schimbarea unui premier propus de partidul lor, indiferent de contextul politic sau de presiunile existente.

Această poziționare rigidă reduce semnificativ spațiul de negociere și crește probabilitatea unei crize politice.