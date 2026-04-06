Primul pas legislativ pentru acordarea unei amnistii fiscale firmelor care, în trecut, chiar și cu mulți ani în urmă, au avut codul de TVA anulat sau suspendat de ANAF a fost inițiat prin depunerea unui proiect de lege. În prezent, aceste firme au fost notificate că au sume de plată restante.

Inițiativa a fost anunțată de Profit.ro în urmă cu aproximativ o lună și jumătate, precizându-se că la nivel politic s-a discutat ca peste 2.000 de firme cu cod TVA anulat sau suspendat și cu notificări de datorii să poată fi sprijinite printr-o amnistie fiscală, implementată printr-un proiect de lege asumat de unul dintre partidele din coaliție.

În ultima perioadă, mai mulți antreprenori sau foști antreprenori au semnalat că au primit notificări cu sume de plată aferente TVA-ului, fără să fi fost informați la momentul producerii evenimentului. Totuși, multe dintre aceste situații ar putea fi rezultatul unor servicii contabile deficitare, mai ales în cazul micilor antreprenori care caută servicii la tarife foarte reduse, uneori derizorii, fără să conștientizeze problemele ulterioare. Din perspectiva ANAF, legea trebuie aplicată, iar firmele care au continuat să opereze după suspendarea sau anularea codului de TVA rămân datorate pentru sumele stabilite în urma controalelor și ajustărilor aferente. În situațiile în care firmele pot demonstra o încălcare a legii sau a procedurilor de către ANAF, acestea pot contesta deciziile atât la ANAF, cât și în instanță.

Proiectul de lege depus în Parlament prevede anularea obligațiilor de plată la TVA pentru firmele inactivate sau cărora le-a fost anulat codul de TVA, începând cu ianuarie 2019. Inițiatorii estimează un impact bugetar de 500-800 de milioane de lei, menționând, foarte vag, că sursele de finanțare ar putea fi creșterea economică pe termen mediu și reducerea litigiilor ANAF. În realitate, conform datelor obținute de Profit.ro, impactul ar fi mult mai redus. În această situație se află aproximativ 2.200-2.300 de firme care au avut codul de TVA anulat sau suspendat cu ani în urmă și au încheiat tranzacții cu circa 10.000 de alte firme, suma totală datorată bugetului de stat ridicându-se la aproximativ 45 de milioane de lei, ceea ce înseamnă o medie de circa 20.000 de lei pe firmă.

Recent, în dezbaterea bugetului din Parlament, premierul Ilie Bolojan a subliniat că orice cheltuială suplimentară introdusă în buget trebuie să aibă o sursă de finanțare. Implicit, reducerea veniturilor prin acordarea unei amnistii fiscale ar trebui compensată prin surse clare. Sursele Profit.ro arată că impactul real la buget este mult mai mic decât cel indicat de inițiatorii proiectului. Nu este clar ce date au folosit aceștia sau dacă au solicitat informații oficiale de la ANAF.

Proiectul de amnistie a fost inițiat de USR după discuțiile din coaliție, membrii coaliției susținând proiectul și stabilind ca unul dintre partide să îl înainteze în Parlament. Peste 20 de parlamentari USR, câțiva reprezentanți ai minorităților, unul de la PNL și unul de la UDMR au semnat proiectul. Inițiativa legislativă a fost preferată în Parlament, după ce premierul Ilie Bolojan a refuzat ca amnistia să fie adoptată prin Guvern, astfel încât decizia să fie asumată politic de întreaga coaliție.

Proiectul de lege propune anularea diferențelor de obligații fiscale principale reprezentând TVA, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente, stabilite de ANAF în aplicarea articolului 11, alineatele (6) și (8), ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de TVA pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare a legii. Contribuabililor care au achitat deja aceste sume li se prevede posibilitatea restituirii la cerere, termenul de prescripție pentru exercitarea dreptului de restituire curgând de la data intrării în vigoare a legii. Măsura nu se aplică în cazul în care contribuabilul a înscris distinct TVA în facturi sau documente echivalente sau a colectat, integral sau parțial, TVA de la beneficiari. Anularea obligațiilor fiscale se realizează din oficiu de către ANAF, prin decizie de anulare care se comunică contribuabilului.

Inițiatorii proiectului argumentează că firmele cărora ANAF le-a calculat sume de plată din urmă trebuie sprijinite, având în vedere contextul economic dificil. Parlamentarii subliniază că amnistii fiscale au mai fost aplicate și în trecut și că prezenta lege urmărește corectarea impunerilor considerate abuzive, atât pentru obligațiile principale, cât și pentru cele accesorii, pentru a remedia erorile administrative ale ANAF și a sprijini mediul de afaceri într-o perioadă de încetinire a creșterii economice. Această abordare legislativă se limitează la cazurile prevăzute de articolul 316, alineatul (11), literele a), d) și e) din Codul fiscal.

Pentru contribuabilii care au achitat deja sumele datorate, legea prevede posibilitatea restituirii, evitând astfel prejudicii ireversibile. Inițiatorii susțin că această măsură va reduce litigiile judiciare, va degreva instanțele și va crește încrederea în administrația fiscală, fiind aliniată la directivele UE privind TVA, în special Directiva 2006/112/CE, și la principiile bunei guvernanțe. Ștergerea datoriilor celor peste 2.000 de firme vizează stimularea investițiilor și reducerea deficitului bugetar „prin colectări rapide din alte surse, compensate de scăderea costurilor administrative și judiciare”, fără a oferi însă explicații detaliate privind mecanismul de compensare.

Parlamentarii care au inițiat proiectul susțin că acesta are un impact pozitiv semnificativ asupra mediului de afaceri, protejând mii de contribuabili mici și prevenind falimente care ar putea conduce la pierderea locurilor de muncă. În opinia lor, legea sprijină stabilitatea economică a firmelor afectate, oferind un cadru legislativ clar și corectarea unor impuneri considerate abuzive.

Din punct de vedere bugetar, inițiatorii estimează o reducere inițială a veniturilor de aproximativ 500-800 milioane de lei, bazată pe datele ANAF din 2025. Această pierdere ar urma să fie compensată pe termen mediu prin creșterea economică și reducerea litigiilor fiscale, ale căror costuri anuale sunt estimate la circa 100 milioane de lei. Parlamentarii argumentează că, pe termen lung, economia ar beneficia de stabilitate și eficiență, iar costurile administrative și judiciare ar fi reduse.

Proiectul are și un impact social important, contribuind la creșterea echității fiscale și reducând discriminarea între contribuabilii mari și cei mici. În cazul în care reglementarea nu ar fi adoptată, parlamentarii avertizează că practicile abuzive ale autorităților fiscale ar continua, ceea ce ar eroda încrederea în stat și ar genera un număr tot mai mare de contestații, estimat la peste 10.000 anual. În plus, întârzierea adoptării măsurii ar putea agrava încetinirea economică și ar conduce la pierderi bugetare indirecte cauzate de falimentele firmelor afectate.