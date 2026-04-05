Activitatea ANAF în domeniul executării silite a înregistrat o creștere accentuată în anul 2025, atât din perspectiva volumului de acțiuni, cât și a sumelor colectate. Instituția a reușit să încaseze obligații fiscale restante în valoare totală de 27,26 miliarde de lei, marcând o creștere consistentă față de nivelul de 21,53 miliarde de lei consemnat în 2024.

Această evoluție indică o eficiență sporită a mecanismelor de colectare forțată, dar și o extindere a bazei de contribuabili supuși acestor măsuri. În paralel, numărul somațiilor comunicate a ajuns la 3,2 milioane în 2025, în creștere față de aproape 3 milioane în anul precedent, ceea ce reflectă intensificarea intervențiilor administrative pentru recuperarea datoriilor fiscale.

În cadrul procedurilor aplicate, ANAF a utilizat instrumente standard de executare silită, care includ emiterea somațiilor de plată, instituirea popririlor asupra conturilor bancare și veniturilor debitorilor, precum și aplicarea sechestrelor asupra bunurilor mobile și imobile. Aceste măsuri au fost direcționate atât către persoane fizice, cât și către companii, în funcție de natura și valoarea obligațiilor restante.

Creșterea numărului de acțiuni de executare reflectă o politică fiscală orientată către consolidarea colectării bugetare, în contextul unor presiuni asupra veniturilor publice și al necesității reducerii arieratelor fiscale.

Datele furnizate de ANAF evidențiază o modificare semnificativă în structura arieratelor recuperabile între sfârșitul anului 2024 și finalul lui 2025, indicând o redistribuire a poverii fiscale restante între diferite categorii de contribuabili.

La 31 decembrie 2025, contribuabilii mici reprezentau cea mai mare pondere a arieratelor, cu 51,9%, în creștere considerabilă față de 44% înregistrată la finalul anului anterior. Această evoluție sugerează o vulnerabilitate crescută a segmentului de afaceri mici în fața obligațiilor fiscale, posibil pe fondul dificultăților economice sau al lichidităților reduse.

În același timp, contribuabilii mijlocii au înregistrat o scădere a ponderii în totalul arieratelor, ajungând la 19,3% în 2025, față de 24,9% în 2024. O tendință similară este observată și în cazul marilor contribuabili, a căror pondere a coborât la 15,8%, comparativ cu 20,1% în anul precedent.

Pe de altă parte, persoanele fizice au înregistrat o creștere a ponderii arieratelor, ajungând la 13% în 2025, față de 11% în 2024. Această evoluție indică o extindere a dificultăților de conformare fiscală și la nivel individual, nu doar în mediul de afaceri.

Schimbările din structura arieratelor reflectă o reconfigurare a riscului fiscal, cu o presiune mai mare asupra contribuabililor mici și a persoanelor fizice, în timp ce marile companii par să își fi îmbunătățit capacitatea de conformare sau gestionare a obligațiilor fiscale restante.