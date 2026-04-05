Dr. Radu Pavel, Avocatul Coordonator al Societății Românești de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, subliniază că alegerea între insolvență, reorganizare, dizolvare sau lichidare nu este una formală, ci necesită o evaluare complexă a situației societății.

„procedurile de insolvență, dizolvare și lichidare trebuie analizate cu atenție”, arată acesta, explicând că efectele juridice diferă în funcție de starea financiară a companiei, structura datoriilor și perspectivele reale de redresare.

Potrivit avocatului, analiza trebuie să includă raporturile cu creditorii, obligațiile scadente, documentele societare relevante, dar și riscurile privind răspunderea administratorilor.

Procedura insolvenței reprezintă cadrul juridic aplicabil atunci când o companie nu mai dispune de fonduri suficiente pentru a-și achita datoriile exigibile.

Aceasta poate fi declanșată fie de debitor, fie de creditori, în condițiile în care există creanțe certe, lichide și exigibile. Odată deschisă, procedura produce efecte juridice importante, precum suspendarea executărilor silite și instituirea controlului asupra activității societății prin intermediul administratorului judiciar.

Legislația în vigoare, respectiv Legea nr. 85/2014, prevede două forme principale:

procedura generală, care permite reorganizarea activității;

procedura simplificată, care conduce direct la faliment, în lipsa perspectivelor de redresare.

În cadrul reorganizării, poate fi implementat un plan ce include restructurarea operațională, renegocierea contractelor și reeșalonarea datoriilor. Dacă acest plan eșuează, se ajunge la faliment, etapă în care activele sunt valorificate pentru plata creditorilor.

Dizolvarea reprezintă începutul procesului de încetare a existenței unei societăți și este reglementată de Legea nr. 31/1990.

Aceasta poate interveni în mai multe situații, precum:

decizia asociaților;

imposibilitatea continuării activității;

expirarea duratei societății.

Din punct de vedere juridic, există două forme:

dizolvarea voluntară;

dizolvarea judiciară.

Procedura presupune adoptarea unei hotărâri a asociaților, înregistrarea acesteia la Registrul Comerțului și respectarea formalităților de publicitate.

Avocații atrag atenția că dizolvarea nu înlătură obligațiile față de creditori și nu suspendă automat răspunderea pentru datoriile existente.

Lichidarea este etapa care urmează după dizolvare și are ca scop finalizarea operațiunilor societății, valorificarea patrimoniului și plata datoriilor.

În cadrul procedurii, lichidatorul:

inventariază bunurile;

evaluează activele;

recuperează creanțele;

transformă patrimoniul în lichidități.

În cazul firmelor aflate în insolvență, lichidarea se desfășoară sub controlul instanței și al practicianului în insolvență, iar sumele obținute sunt distribuite creditorilor conform legii.

Finalizarea acestei etape conduce la radierea societății.

Pe lângă procedurile clasice, legislația oferă și mecanisme de prevenire, precum concordatul preventiv, care permite negocieri cu creditorii pentru restructurarea datoriilor.

Acest instrument oferă o alternativă la insolvență și poate contribui la menținerea activității economice.

Dr. Radu Pavel subliniază importanța intervenției timpurii:

„Gestionarea corectă a situațiilor de dificultate financiară prin mecanisme precum restructurarea sau procedura insolvenței este imperios necesară pentru protejarea valorii economice a societății, iar o intervenție juridică timpurie poate face diferența între redresare și intrarea în faliment.”

Potrivit specialiștilor, alegerea între insolvență, dizolvare și lichidare trebuie realizată în urma unei analize juridice și financiare complete.

O decizie luată fără o evaluare corectă poate duce la agravarea situației economice și la apariția unor riscuri suplimentare, inclusiv de natură juridică și reputațională.