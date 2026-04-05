Procedura de insolvență personală, reglementată și administrată de ANPC, reprezintă o soluție legală destinată persoanelor fizice care nu își mai pot achita datoriile scadente. Aceasta presupune o analiză detaliată a situației financiare și oferă posibilitatea restructurării obligațiilor sau, în anumite cazuri, a ștergerii acestora.

Pentru inițierea procedurii, debitorii sunt obligați să notifice creditorii cu cel puțin 30 de zile înainte de depunerea cererii oficiale. Această etapă este esențială pentru a demonstra buna-credință și intenția de soluționare amiabilă a situației financiare.

Dosarul depus trebuie să conțină documente detaliate privind veniturile sau lipsa acestora, statutul profesional, precum și istoricul financiar din ultimii trei ani. În plus, solicitanții trebuie să furnizeze estimări privind evoluția veniturilor pe termen mediu, documente fiscale, cazierul judiciar și fiscal, dar și raportul emis de Biroul de Credit.

În anumite situații, legea impune și prezentarea unui plan de rambursare a datoriilor, precum și a extrasului din registrul regimurilor matrimoniale. Aceste cerințe au rolul de a oferi o imagine completă asupra situației economice a solicitantului și de a permite autorităților să stabilească forma adecvată de intervenție.

ANPC precizează că legislația în vigoare prevede trei forme distincte de insolvență personală, adaptate diferitelor categorii de debitori și nivelurilor de îndatorare.

Prima variantă este procedura bazată pe un plan de rambursare pe termen limitat, destinată persoanelor cu datorii mai mari de 60.750 lei, echivalentul a 15 salarii minime brute. În acest caz, debitorul trebuie să achite cel puțin jumătate din suma datorată într-o perioadă de maximum cinci ani. Avantajul major constă în suspendarea executărilor silite și a acumulării dobânzilor, iar la final o parte din datorii poate fi anulată.

A doua variantă este procedura simplificată, adresată persoanelor vulnerabile, precum pensionarii sau cei cu capacitate de muncă redusă. Aceasta se aplică în cazul datoriilor sub 40.500 lei și presupune lipsa bunurilor sau veniturilor urmăribile. După o perioadă de supraveghere de trei ani, datoriile pot fi șterse integral.

A treia formă este lichidarea de active, aplicabilă debitorilor cu datorii ridicate care nu pot acoperi cel puțin 50% din obligații în termen de cinci ani. Procedura implică valorificarea bunurilor deținute, urmată de plăți eșalonate, iar la final restul datoriilor este anulat.

Pentru a asigura protecția persoanelor aflate în insolvență, ANPC a stabilit un nivel minim de trai rezonabil, care include coșul minim lunar de consum pentru o familie standard formată din doi adulți și doi copii. Acest indicator a fost actualizat în martie 2026, în funcție de rata inflației, pentru a reflecta realitățile economice actuale.

În paralel, autoritățile analizează modificări legislative menite să faciliteze accesul la această procedură. Printre schimbările propuse se numără reducerea pragului minim al datoriilor necesare pentru deschiderea procedurii, de la 15 la 10 salarii minime brute.

De asemenea, se discută introducerea unor prevederi care să permită protejarea locuinței familiale în anumite condiții, o măsură considerată esențială pentru stabilitatea socială a debitorilor.

Un alt element important vizează responsabilizarea instituțiilor financiare. Acestea ar putea fi obligate să informeze clienții despre opțiunea insolvenței personale în cazul întârzierilor la plată mai mari de 90 de zile, oferind astfel o alternativă legală înainte de declanșarea executărilor silite.

Persoanele interesate de procedura de insolvență personală pot obține informații detaliate prin intermediul platformei oficiale ANPC sau prin contactarea consilierilor din cadrul Direcției de Insolvență a Persoanelor Fizice, organizați la nivel județean.

Accesul la consiliere specializată este esențial pentru înțelegerea pașilor necesari și pentru întocmirea corectă a documentației. Procedura, deși complexă, oferă un cadru legal clar și o șansă reală pentru redresare financiară, în contextul presiunilor tot mai mari generate de creșterea costului vieții și a dobânzilor.

