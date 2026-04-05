În scenariul în care o bancă nu mai poate restitui banii clienților, autoritățile intervin printr-un mecanism bine stabilit. Decizia de retragere a licenței este luată de Banca Națională a României, iar ulterior este activat sistemul de despăgubire gestionat de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.

Acest mecanism nu este unul teoretic, ci funcționează la nivel european și este conceput tocmai pentru a evita pierderile majore pentru populație și pentru a preveni panică în sistemul financiar. Practic, în momentul în care banca nu mai poate funcționa, deponenții nu rămân fără bani peste noapte, ci intră într-un proces automat de recuperare a sumelor garantate.

Legea stabilește un plafon clar de garantare, care este de 100.000 de euro pentru fiecare persoană, la fiecare bancă. Acest lucru înseamnă că nu contează câte conturi ai deschise la aceeași instituție, deoarece toate sumele sunt cumulate.

Situație Total bani în bancă Sumă garantată Sumă expusă Un cont simplu 80.000 € 80.000 € 0 € Mai multe conturi, aceeași bancă 140.000 € 100.000 € 40.000 € Conturi la două bănci 200.000 € 200.000 € 0 €

Acest exemplu arată foarte clar că riscul apare doar în momentul în care sumele depășesc plafonul garantat. În rest, economiile sunt protejate integral.

Un aspect esențial este viteza cu care deponenții își pot recupera banii. În mod normal, plata despăgubirilor începe în maximum șapte zile lucrătoare de la momentul în care banca este declarată în incapacitate de plată.

Procesul este simplificat și nu presupune depunerea unei cereri. Banii sunt transferați printr-o altă bancă desemnată, iar clienții sunt informați automat despre pașii pe care trebuie să îi urmeze. Pentru majoritatea românilor, acest lucru înseamnă că accesul la economii este restabilit relativ rapid, fără proceduri complicate.

Deși sistemul oferă protecție, există limite clare care trebuie înțelese. Sumele care depășesc 100.000 de euro nu sunt garantate integral și pot fi recuperate doar parțial, în funcție de procesul de lichidare al băncii. Acest proces poate dura ani și nu există garanția recuperării integrale.

De asemenea, nu toate produsele financiare sunt incluse în această schemă. Depozitele clasice sunt protejate, însă investițiile, acțiunile sau obligațiunile nu intră sub incidența garanției, deoarece implică un risc diferit.

Falimentul unei bănci este un eveniment rar, dar nu imposibil. De regulă, astfel de situații apar în urma unor dezechilibre majore, cum ar fi retragerile masive de numerar, pierderile generate de credite neperformante sau problemele de lichiditate.

În practică, autoritățile încearcă să evite acest scenariu prin soluții intermediare, precum restructurarea sau preluarea băncii de către o altă instituție. Tocmai de aceea, în multe cazuri, clienții nici nu resimt direct o astfel de criză.

Specialiștii în domeniu atrag atenția că protecția reală a banilor nu ține doar de sistem, ci și de modul în care sunt gestionați. Una dintre cele mai importante reguli este diversificarea. Împărțirea economiilor în mai multe bănci elimină aproape complet riscul depășirii plafonului garantat.

Strategie Nivel de siguranță Toți banii într-o singură bancă mediu Sub 100.000 € într-o bancă ridicat Bani împărțiți în mai multe bănci foarte ridicat

În același timp, este important ca fiecare client să verifice dacă banca la care își păstrează economiile este inclusă în schema de garantare și să înțeleagă diferența dintre economii și investiții.

Banii sunt în siguranță, dar nu fără limite

Sistemul bancar din România este construit astfel încât să ofere protecție reală pentru populație, iar mecanismele de garantare funcționează eficient în majoritatea situațiilor. Cu toate acestea, siguranța nu este absolută, iar limitele trebuie cunoscute.

Pentru majoritatea românilor, economiile sunt în siguranță chiar și în scenarii extreme. Diferența apare însă în cazul sumelor mari, acolo unde deciziile financiare devin esențiale pentru evitarea riscurilor.